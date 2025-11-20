Moć mladog Meseca 20. novembra: Novi list u životima mnogih znakova Zodijaka

Neverovatno moćan mlad Mesec u Škorpiji 20. novembra 2025. utiče na svaki znak horoskopa ove nedelje, pomažući nam da preuzmemo kontrolu nad sobom.

Sunce ulazi u Strelca 21. novembra i pomaže nam da razvijemo nove strategije i ostanemo na pravom putu. Disciplina će biti ključna, s obzirom na to da nekoliko planeta, uključujući Merkur, ide retrogradno. Mesec će takođe imati podršku Saturna, omogućavajući nam da budemo produktivniji, pa ćemo postepeno ostvariti svoje ciljeve.

OVAN

Mlad Mesec u Škorpiji predstavlja moćno vreme da se oslobodite okova koji vas sputavaju. Ova energija će vam pomoći da zatvorite određene cikluse, posebno tokom retrogradnog Merkura. Kada 21. novembra uđemo u sezonu Strelca, povezaćete se sa svojim idejama i istražiti ih dublje. Verujte u ono što možete da stvorite i ne ograničavajte sebe. Osećaćete motivaciju da učite nove stvari sa više samopouzdanja, jer je Mars takođe u ovom znaku i podstiče vas da ostvarite svoj potencijal.

BIK

Ljubav će vam biti u mislima dok energija mladog Meseca osvetljava vaš ljubavni sektor, Bikovi. Ako niste zainteresovani za romansu, ovo će biti period da pronađete ravnotežu u prijateljstvima ili poslovnim odnosima. Dogovori će vam ići lako, a sa Merkurom u Škorpiji, diplomatija će biti vaša snaga. Ove nedelje otkrivate šta vam donosi ljubav i radost i u profesionalnom sektoru. Fokusirajte se na pozitivan tok energije koji donosi sezona Strelca.

BLIZANCI

Mlad Mesec u Škorpiji pokazuje vam vrednost efikasnosti. Videćete transformaciju svojih rutina. Ovo je takođe vreme da se fokusirate na ljubavno polje, sada kada je Sunce u Strelcu. Harmonija će biti važna ove nedelje. S obzirom na to da je vaš vladar Merkur retrogradan, komunikacija će biti pojačana. Ipak, bićete primorani da usporite, što će vam omogućiti značajnije razgovore sa drugima.

RAK

Sa mladim Mesecom u Škorpiji ove nedelje, uživaćete u zabavi na ljubavnom polju. Fokusirajte se na sreću i hobije koji vam donose radost. Ako ste sami, Mesec na ovom mestu učiniće da cenite ljude oko sebe. Sada kada je Sunce u Strelcu, videćete kako možete da unapredite svoje dnevne rutine. Ovaj tranzit omogućava vam da se povežete sa meditacijom i više se fokusirate na sebe.

LAV

Mlad Mesec u Škorpiji poslužiće kao sidro, ali će vam takođe omogućiti da preuzmete svoju krunu, Lavovi. Ovo je vreme da preuzmete kontrolu nad svojim životom i ojačate temelje koje ste započeli tokom tranzita Saturna u Ribama. Evoluirali ste i naučili kako biti strpljiviji prema ljudima oko sebe. Sada je vaš trenutak da se zauzmete za sebe i nastavite da napredujete.

DEVICA

Prijateljstva će biti vaš glavni fokus tokom ovog perioda, jer vam mlad Mesec pomaže da budete zahvalniji. Imaćete priliku da upoznate nove ljude koji će vam pomoći da pronađete svoj glas u narednim mesecima. Nakon ciklusa pomračenja, možda nećete imati samopouzdanja, Device. Međutim, ove nedelje mlad Mesec u Škorpiji pomoći će vam da ponovo pronađete svoj sjaj.

VAGA

Ova nedelja će vam doneti važne lekcije u finansijskom sektoru! Obratite pažnju na svoje navike trošenja i fokusirajte se na rast, jer je nekoliko planeta retrogradno. Srećom, energija Škorpije vam daje strpljenje i istrajnost. Sledećih šest meseci biće period u kojem ćete videti promene u odnosu prema sebi. Dok budete učili da cenite sebe, privući ćete prijatelje ili partnere koji su u skladu sa vašim ciljevima.

ŠKORPIJA

Ova lunacija doneće buđenje, Škorpije. Videćete svoju moć i više nećete blokirati svoje blagoslove. Tokom mladog Meseca u vašem znaku, osećaćete optimizam. Kao fiksni znak, ovo će biti moćan početak i pokazaće vam iskru koju ste možda izgubili pre nekoliko meseci. Sledećih šest meseci posvetite napornom radu, kreativnosti i ljubavi prema sebi.

STRELAC

Kako Sunce ulazi u vaš znak ove nedelje, Strelčevi, mlad Mesec u Škorpiji delovaće kao uvod u čaroliju koja vas očekuje. Ulazite u novi ciklus i vidite da je strpljenje vrlina. Ovaj tranzit vas tera da razmišljate o semenkama koje ste posadili pre nekoliko meseci. Mlad Mesec vam donosi bogatstvo ideja, alata i lekcija za narednih šest meseci. Učite kako da postavljate prioritete i budete nežniji prema sebi. Ovo je period obnove i jačanja veština.

JARAC

Mlad Mesec u Škorpiji donosi vam mnogo novih ideja i pokazuje koje ciljeve treba da stavite u prvi plan. Tokom ovog perioda ne preuzimajte previše obaveza, već se fokusirajte na one koje će unaprediti vašu karijeru ili akademske ciljeve. Savet je da sačekate da Merkur krene direktno pre nego što započnete nove projekte. Fokusirajte se na prilagođavanje.

VODOLIJA

Tokom ovog mladog Meseca u Škorpiji, videćete kako se vaš karijerni sektor razvijao poslednjih nekoliko godina, Vodolije. Približavamo se novoj Saturnovoj fazi, a ova lunacija delovaće kao dah svežeg vazduha. Pokazuje vam napredak koji ste ostvarili i znanje koje ste stekli. Sada je period za razmišljanje unapred i planiranje novih ciljeva dok Merkur krene direktno.

RIBE

Mlad Mesec u Škorpiji pomaže vodenim znacima da ostanu motivisani i fokusirani na uspeh. Ova energija biće još jača kako Sunce ulazi u Strelca ove nedelje, donoseći nove mogućnosti u karijeri. Ovo je period za usavršavanje veština i preuzimanje vođstva u narednih šest meseci. Takođe, imaćete podršku Jupitera u Raku, koji donosi mentore i inspirativne ljude. Sve u svemu, osećaćete se obnovljeno i motivisano.

