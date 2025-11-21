Višnjički u PKS: Izazovi i razvoj lokalne ekonomije

Predsednik opštine Kovačica, Petar Višnjički, prisustvovao je tematskom sastanku Centra za privredne inicijative i brza rešenja, koji je održan u Privrednoj komori Srbije.

Sastanak je okupio predstavnike lokalnih samouprava i nadležnih ministarstava sa ciljem da se unapredi saradnja privrede i državnih institucija i ubrzaju procedure od značaja za investitore i lokalni ekonomski razvoj.

Predsednik Višnjički je u razgovorima sa predstavnicima Privredne komore i državnih institucija istakao spremnost opštine Kovačica da aktivno učestvuje u otklanjanju administrativnih barijera, naročito u oblastima energetike, zaštite životne sredine i građevinarstva.

Sastanak je bio važna prilika da se otvori dijalog o izazovima sa kojima se privreda na lokalu suočava, kao i o konkretnim predlozima za njihovo prevazilaženje.

Opština Kovačica nastavlja da gradi partnerski odnos sa privredom i državnim institucijama, sa ciljem podsticanja investicija i stvaranja povoljnijeg ambijenta za razvoj lokalne ekonomije.

(Pančevac)