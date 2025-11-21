Ministarstvo prosvete: Podrška za takmičenja koja su u kalendaru

Ministarstvo prosvete saopštilo je da podržava učenike na međunarodnim takmičenjima koja su uvrštena u Kalendar smotri i takmičenja, kao da će i ubuduće pružati podršku talentovanim đacima na takmičenjima koja su deo zvaničnog sistema, uređena, selektivna i u interesu dece.

Tvrdnju narodnog poslanika Branka Miljuša da Ministarstvo prosvete i ministar prof. dr Dejan Vuk Stanković nisu želeli da podrže učešće učenika Muzičke škole “Vladimir Đorđević” iz Jagodine na svetskom takmičenju orkestara u Francuskoj, koje je festivalskog tipa, najoštrije je demantovalo Ministarstvo prosvete objašnjavajući da pružaju podršku talentovanim đacima na takmičenjima koja su deo zvaničnog sistema, a ne na osnovu pojedinačnih zahteva za finansiranje komercijalnih, festivalskih i kotizacionih događaja.

Dodaju da je istina da to takmičenje nije u Kalendaru smotri i takmičenja i da se niko iz škole nije obratio Ministarstvu za eventualnu dodatnu podršku. Ističu da u odabiru međunarodnih takmičenja Ministarstvo prosvete uvažava mišljenje stručnih društava koja sagledavaju masovnost i relevantnost mnogobrojnih takmičenja koja se organizuju u svetu i daju predlog koja bi trebalo da budu uvrštena u ovaj Kalendar. „Festival u Francuskoj nije bio predlog relevantnog stručnog društva, te on nije uvršten u kalendar takmičenja i smotri Ministarstva prosvete za osnovne škole”, navodi se u saopštenju.

(Pančevac)