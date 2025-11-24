Vršac: Održana smotra zimske mehanizacije

U Vršcu je održana tradicionalna smotra zimske mehanizacije, koja se organizuje svake godine uoči početka zimske sezone. Ova aktivnost je sastavni deo ugovora o javno-privatnom partnerstvu Grada Vršca i kompanije Srem Put AD, kojim se obezbeđuje uredno funkcionisanje zimske službe na teritoriji našeg grada.

Tokom smotre predstavljena je raspoloživa mehanizacija, ekipe koje će biti angažovane, kao i sve operativne procedure koje će biti primenjivane u slučaju padavina, poledice i ekstremnih vremenskih uslova. Nadležni su istakli da je sistem organizovan tako da odgovori na sve potrebe – od centralnih gradskih ulica do prigradskih i seoskih naselja.

„Zimska služba Grada Vršca je spremna za predstojeću sezonu. Sva mehanizacija je pregledana i pripremljena, ekipe su organizovane i u pripravnosti, a obezbedili smo i dovoljne količine soli, agregata i emulzije za prve udare zime. Svakodnevno pratimo prognozu i u skladu sa vremenskim uslovima uključujemo različite nivoe dežurstava. Posebno pazimo na kritične tačke u gradu — brda, prilaze i delove gde se poledica najčešće stvara. Po potrebi radimo i preventivno, kako bismo što pre reagovali i održali prohodnost.

Ukoliko dođe do jačih padavina ili ekstremnih uslova, u posao se uključuju i dodatne ekipe i mehanizacija JKP ‘Drugi oktobar’. Želim da zahvalim svim radnicima koji su angažovani u zimskoj službi — njihov posao je zahtevan, posebno noću i u teškim uslovima, i zaista ga obavljaju profesionalno. Molimo i naše sugrađane za razumevanje i saradnju, posebno kada je u pitanju parkiranje tokom padavina, kako bi ekipe mogle bezbedno i efikasno da rade“ izjavio je Dejan Čebzan, član Gradskog veća za infrastrukturu i komunalne delatnosti.

Kao i prethodnih godina služba raspolaže ozbiljnim voznim i radnim parkom — na terenu će biti angažovana vozila različitih kapaciteta: dva kamiona sa četiri osovine, dva sa tri, kao i dva manja terenska kamiona sa dve osovine.

Tu su i dva Unimog vozila za najzahtevnije delove grada i prilaze ka Bregu, zatim putarci za brza reagovanja, kao i ULT mašine za čišćenje osetljivijih zona i pešačkih površina. U sistemu je i kip mašina za odnošenje nanosa, kao i veliki traktor koji se koristi za delove gde je velika prohodnost od ključnog značaja.

(eVršac)