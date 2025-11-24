Padina: Zaslužena pobeda FK Doline protiv FK Ševac Kusić 1:0

U Padini je spuštena zavesa na još jednu sezonu Prve južnobanatske lige. Iako kraj nije ispao onako kako su FK Dolini prvobitno planirali, jesen završavaju stabilno, borbeno i onoliko dobro koliko su okolnosti dozvolile.

„Igrali smo toplo-hladno, ali smo ostali ekipa koja pokazuje karakter u najtežim trenucima, a upravo to je najveća vrednost ovog tima.

Današnja utakmica donela je zasluženu pobedu Dolini — 1:0 protiv ekipe FK Ševac Kusić“, navode u FK Dolina.

Meč je bio čvrst, takmičarski i neizvesan. Gosti zaslužuju iskrene čestitke za fer i poštenu igru. O pobedniku je odlučio jedan vrhunski momenat: precizna asistencija Delića i sigurna realizacija Tošića nakon lepo izgrađene akcije.

Posebno mesto ovog dana pripada onome ko je pokazao šta znači odanost klubu.

Nakon situacije koja nas je zadesila sa prvim golmanom i zbog zdravstvenih problema drugog, našu mrežu je branio čovek koji je rekao samo jedno: „Nikad neću ostaviti klub na cedilu.”

Miroslav Plvan, golman iz senke, čuvar tradicije, ime koje stoji iza mira i sigurnosti između stativa. Danas je bio izvanredan, verovatno i igrač utakmice, pruživši partiju koja ulazi u beleške kluba.

Dolina završava sezonu pobedom, dostojanstveno, ponosno i u svom prepoznatljivom duhu.

(Pančevac/Foto: Ján Nemec)