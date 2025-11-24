Važna pobeda Vrščana: FAP – OFK Vršac 0:1

Jedini gol na utakmici postignut je u 20. minutu, nakon autogola napadača FAP-a Bogdana Miloševića.

Gradski stadion u Priboju bio je poprište borbenog meča 19. kola Prve lige Srbije, u kome je OFK Vršac slavio minimalnim rezultatom. Jedini gol na utakmici postignut je u 20. minutu, nakon autogola napadača FAP-a Bogdana Miloševića.

Susret se igrao na izuzetno teškom terenu, delimično prekrivenom snegom, ali su se Vrščani bolje snašli i pokazali veću energiju i želju za pobedom. Akciju koja je donela tri boda započeo je Grek na levoj strani, Atem prebacio težište napada na desni bok ka Kikoviću, Lajinović poslao odličan centaršut u kazneni prostor, gde je nakon nespretne reakcije igrača FAP-a Miloševića lopta završila u mreži domaćina.

Ovim trijumfom izabranici trenera Miljana Đurovića popeli su se na šesto mesto – poziciju koja vodi u plej-of za plasman u Super ligu Srbije. Atmosfera u ekipi je odlična, što potvrđuju i snimci sa puta, gde se fudbaleri OFK Vršca pevajući vraćaju iz Priboja.

U narednom kolu Vrščani na Gradskom stadionu dočekuju Kabel, dok 3. decembra igraju veliki meč u osmini finala Kupa Srbije protiv novosadske Vojvodine.

Trener Miljan Đurović sa optimizmom gleda na predstojeće izazove:

„Predstoji nam duel sa jednom od tri najbolje ekipe u državi. Vojvodina je jedan od favorita za osvajanje trofeja i biće nam čast da ugostimo takav tim u Vršcu. Potrudićemo se da budemo dostojan rival – u kupu su čuda uvek moguća. Pozivam navijače da nas podrže u što većem broju i pomognu nam da zajedno dođemo do pozitivnog rezultata.“

(Pančevac/Vršaconline)