Južni Banat

U opovačkoj osnovnoj školi održan festival nauke

14:00

25.11.2025

Podeli vest:

Foto: Glas Opova

OPOVO – U organizaciji predmetnih nastavnika i učenika, u holu Osnovne škole „Dositej Obradović“ u Opovu održan je Festival nauke, prenosi Glas Opova.

Svaka nauka, odnosno školski predmet imao je svoj štand pa su tako predstavljeni hemija, istorija, geografija, književnost, fizika, likovno, muzičko, tehničko, biologija, matematika, informatika…
Na svakom štandu je bilo zanimljivo na svoj način, bilo je eksperimenata iz hemije i fizike, digitalnog komponovanja, tematskih izložbi, crtanja, modelovanja, za svakog po nešto.
Pored nauke, festival je imao i humanitarni karakter jer su se prikupljali prilozi za lečenje Vladimira Milića iz Sakula.

(Glas Opovo)

Tagovi

Opovo škola festival nauke

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.