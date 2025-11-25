U opovačkoj osnovnoj školi održan festival nauke

OPOVO – U organizaciji predmetnih nastavnika i učenika, u holu Osnovne škole „Dositej Obradović“ u Opovu održan je Festival nauke, prenosi Glas Opova.

Svaka nauka, odnosno školski predmet imao je svoj štand pa su tako predstavljeni hemija, istorija, geografija, književnost, fizika, likovno, muzičko, tehničko, biologija, matematika, informatika…

Na svakom štandu je bilo zanimljivo na svoj način, bilo je eksperimenata iz hemije i fizike, digitalnog komponovanja, tematskih izložbi, crtanja, modelovanja, za svakog po nešto.

Pored nauke, festival je imao i humanitarni karakter jer su se prikupljali prilozi za lečenje Vladimira Milića iz Sakula.

(Glas Opovo)