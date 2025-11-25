Ovo su automobili koji gube najviše vrednosti na tržištu



Tržište polovnih automobila širom sveta jasno pokazuje koliko brzo vozila gube vrednost. Novi automobil počinje da amortizuje čim napusti salon; u evropskim zemljama, uključujući Hrvatsku, već gubi 15 do 18 procenata svoje cene zbog poreza i prelaska u kategoriju „polovnih“.

U narednim godinama pad vrednosti se ubrzava: prosečna amortizacija, na primer, u SAD je oko 32 procenta, dok u Ujedinjenom Kraljevstvu dostiže približno 38 procenata, piše El Pais.

Na evropskom nivou to znači da nakon pet godina prosečan automobil zadržava samo nešto više od polovine svoje početne cene. Prema analizi iSeeCars, električna vozila se posebno loše kotiraju, jer najbrže gube vrednost zbog brze tehnološke evolucije.

Naprednije baterije i sve veća autonomija čine starije modele manje atraktivnim, pa luksuzni električni automobili gube u proseku više od 58 procenata svoje cene za pet godina. Među najteže pogođenima su modeli poput BMW i3, Porše Taycan i veliki premium SUV-ovi poput Audi Q8, koji često gube oko polovine svoje vrednosti zbog visokih početnih cena i skupog održavanja.

S druge strane, postoje vozila koja iznenađujuće dobro drže svoju vrednost. To su uglavnom robusni SUV-ovi, pikapi i kultni sportski automobili. Porsche 911 i Land Rover Defender zadržavaju skoro 70 procenata svoje vrednosti nakon tri godine, dok se japanski brendovi poput Tojote ističu po svojoj pouzdanosti – njihovi modeli, uključujući Jaris Cross, Korola ili RAV4, redovno su među najstabilnijim izborima.

Stručnjaci očekuju da će se tržište usporiti do 2026. godine, što će omogućiti stabilizaciju preostalih vrednosti. Međutim, zaključak za kupce je jednostavan: ako želite da minimizirate gubitke, birajte dokazanu pouzdanost i modele koji su veoma traženi i izbegavajte vozila koja brzo zastarevaju zbog tehnoloških promena, piše Jutarnji.hr

Jedina velika nepoznanica ostaju kineski proizvođači, koji su brzo ušli na tržište, ali za koje još uvek nema dovoljno podataka o dugoročnom zadržavanju vrednosti. Zbog toga će biti potrebno još nekoliko godina da se vidi kako se oni porede sa etabliranim zapadnim i japanskim brendovima.

