Kako da izbegnete prevare tokom crnog petka? Ovo su najčešće zamke koje čekaju kupce

Crni petak je tradicionalno najjači dan u godini za internet kupovinu — ali i idealna prilika za prevarante koji tada najlakše pronalaze žrtve. Dok trgovci najavljuju popuste, mnogi koriste gužvu, brzopletost i želju kupaca da “uhvate dobru ponudu”.

Dvojnički sajtovi – kopija izgleda, ali ne i kvaliteta

Posebno su opasni tzv. dvojnički sajtovi. To su kopije poznatih brendova koje izgledaju gotovo isto kao original: logo, boje, slike, sve je tu. Razlika je obično samo u jednom slovu u URL adresi. Kada kupac naruči, paket nikada ne stigne — ili stigne falsifikat.

Najbolja zaštita je da se uvek proveri HTTPS oznaka, vlasnik domena i recenzije drugih kupaca. Ako popust deluje neverovatno, obično i jeste.

Manipulacija cenama – popust postoji samo na papiru

Mnogi potrošači i ne znaju da je najčešća prevara zapravo – lažno sniženje. Cene se podignu nekoliko dana ranije, da bi se na Crni petak “spustile”. Na ekranu izgleda kao ogroman popust, ali realno kupac plaća isto, a ponekad i više.

Preporuka je da se prati istorija cena ili da se zapamti prethodna cena proizvoda, jer marketinške poruke mogu lako da zavedu.

Klikbejt ponude na društvenim mrežama

Društvene mreže tokom Crnog petka preplavljene su reklamama za popuste od 70–80% uz obaveznu “registraciju kartice”. Ovakvi linkovi često vode na stranice koje prikupljaju podatke, a ne na zvanične prodavnice.

Jedino pravilo: nikad ne otvarati link iz komentara, poruke ili oglasa koji izgleda “predobro”.

Stvaranje panike – veštački pritisak da kupite odmah

Poruke poput “još 2 komada na lageru”, “ponuda ističe za 5 minuta”, “800 ljudi gleda ovaj artikal” najčešće su izmišljene. One služe da ubrzaju kupovinu i uključe impulsivno ponašanje. Kada proradi panika, greške su neizbežne – a to prevaranti dobro znaju.

Lažna korisnička podrška – najopasnija zamka

Tokom velike gužve pojavljuju se profili koji se predstavljaju kao podrška poznatih trgovaca. Nude se “brza rešenja”, ali traže broj kartice, kod za potvrdu ili pristup nalogu. To je sigurni znak prevare, piše BizLife.

Zvanična podrška nikada ne traži osetljive podatke.

Kako se zaštititi? Kupovati isključivo sa proverenih sajtova.

Ne klikati na linkove iz poruka, komentara ili sumnjivih oglasa.

Nikada ne ostavljati broj kartice na nepoznatim formama.

Proveriti istoriju cena.

Ne žuriti — razumna odluka je najbolja zaštita.

Crni petak može zaista doneti odlične uštede, ali samo onima koji kupuju oprezno i ne nasedaju na trikove.

(Bizportal)