Provera za brzo reagovanje u vanrednim situacijama

U okviru IPA projekta Evropske unije, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i Programom Ujedinjenih nacija, Institutom za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“, Zavodom za javno zdravlje Pančevo i lokalnim samoupravama, sprovodi aktivnosti unapređenja kapaciteta zdravstvenog sistema za reagovanje na moguće javnozdravstvene pretnje u budućnosti.

U sto gradova širom Srbije završena je izrada planova spremnosti za brzo i efikasno reagovanje u rizičnim situacijama, sa ciljem jačanja kapaciteta lokalne samouprave i zdravstvenog sistema. Ovi planovi imaju za cilj da unaprede pripremljenost zajednica za vanredne okolnosti koje bi u budućnosti mogle predstavljati rizik po zdravlje stanovništva, rekla je dr Ljiljana Lazić, direktorka ZZJZ Pančevo.

U toku ove godine ZZJZ Pančevo je, zajedno sa lokalnim samoupravama, radilo na sačinjavanju programa postupanja u vanrednim situacijama i proceni rizika od nekih elementarnih nepogoda ili epidemija u okviru našeg okruga. Uključeni su grad Pančevo, Vršac, opština Bela Crkva i Opovo. U okviru tih planova prepoznati su rizici koji se mogu očekivati kao vanredne opasnosti. To su epidemije, groznica Zapadnog Nila, poplave, a za Pančevo je prepoznat i rizik zagađenja vazduha.

Programi se sprovode u saradnji sa lokalnim samoupravama, Zavodom za javno zdravlje, zajedno sa Institutom za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“ i sa Ministarstvom zdravlja i sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. Svi projekti su završeni i dostavljeni Batutu, rekla je dr Lazić.

U narednom periodu se očekuje implementacija ovih programa u lokalnim samoupravama koje sam navela i obuka građana, odnosno simulacija elementarnih nepogoda kako bismo bili spremni da postupamo u vanrednim situacijama ako bude potrebno.

Implementacija projekta očekuje se tokom 2026. godine. Posle obuke građana planirana je i simulaciona vežba radi provere efikasnosti izrađenih planova, kako bi se u praksi uočile eventualne slabosti i unapredile procedure.