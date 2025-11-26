Uskoro 9. konkurs “Mihajlo Pupin – naučnik, rodoljub, humanista”

Savet za kulturu opštine Kovačica i Dom kulture „Mihajlo Pupin“ iz Idvora raspisuju 9. konkurs pod nazivom „Mihajlo Pupin – naučnik, rodoljub, humanista“, koji će ove godine biti posvećen temama: „Mašta, upornost i rad pomerajući granice nemogućeg“ i značajnim jubilejima – 90 godina od osnivanja Pupinovog narodnog doma, 110 godina od osnivanja NASA-e i 125 godina od otkrića Pupinovog kalema, javlja RTV Kovačica.

Konkurs će trajati od 1. decembra 2025. godine do 15. februara 2026. godine, dok će rezultati biti objavljeni 25. februara 2026. Zainteresovani učesnici svoje radove mogu slati u okviru sledećih oblasti: likovno stvaralaštvo, muzičko stvaralaštvo, književno stvaralaštvo i multimedija.

Radovi se šalju na jednu od sledećih adresa: Dom kulture „Mihajlo Pupin“ Idvor, ulica Ive Lole Ribara 47, Opština Kovačica, ulica Maršala Tita 50, Kovačica, sa naznakom „ZA KONKURS“, ili elektronski na mejl: savetzakulturu.ok@gmail.com.

Organizatori pozivaju sve talente, stvaraoce i poštovaoce lika i dela Mihajla Pupina da svojim radovima doprinesu očuvanju njegovog nasleđa i podstaknu stvaralački duh u zajednici.

