Kovačica: Nove medalje za mladog plivača Martina Husarika

Na Zimskom prvenstvu Vojvodine za mlađe pionire i pionire, koje je održano 22. novembra u Novom Sadu, odlične rezultate ostvarili su plivači Plivačkog kluba Dinamo, a naročito se istakao Martin Husarik iz Kovačice.

U disciplini 100 m leđno osvojio je prvo mesto, rezultatom 1:15.18 i 265 bodova. U disciplini 100 m delfin Husarik je takođe zauzeo prvo mesto, uz vreme 1:17.43 i 233 boda. U disciplini 4×100 m mešovito Martin je sa svojim timom osvojio prvo mesto, vremenom 5:26.08 i ukupno 226 bodova. U disciplini 100 m prsno zauzeo je treće mesto, rezultatom 1:32.65 i 212 bodova. U disciplini 200 m mešovito Husarik je osvojio šestu poziciju, rezultatom 2:54.39 i 243 boda.

Ova godina bila je izuzetno uspešna za Martina, na brojnim takmičenjima postigao je zapažene rezultate, potvrđujući svoj konstantan napredak i posvećen rad.

(RTV Kovačica)