Zimska služba Grada Vršca spremna za predstojeću sezonu

Zimska služba Grada Vršca spremna je za predstojeću sezonu. Sva mehanizacija je pregledana i pripremljena, ekipe su organizovane i u pripravnosti, a obezbeđene su i dovoljne količine soli, agregata i emulzije za prve udare zime.

Svakodnevno se prati prognoza i u skladu sa vremenskim uslovima uključuju se različiti nivoi dežurstava. Poseban akcenat je na kritičnim tačkama u gradu — brda, prilazi i delovi gde se poledica najčešće stvara. Po potrebi radi se i preventivno, kako bi se pravovremeno reagovalo i time održala prohodnost saobraćajnica. Ukoliko dođe do jačih padavina ili ekstremnih uslova, u posao se uključuju i dodatne ekipe, kao i mehanizacija JKP „Drugi oktobar“.

(Pančevac)

