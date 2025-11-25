Career Adventure Festiva 30. novembra: Mladi, ne propustite, ovo je vaša šansa

Mladi koji žele da se pripreme za tržište rada, upoznaju HR stručnjake, izgrade digitalni identitet i testiraju svoje veštine u realnim izazovima, dobiće jedinstvenu priliku 30. novembra u ASK Centru, gde se održava Career Adventure Festival.

Festival se realizuje u okviru projekta „Moj prvi intervju“ koji se sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva turizma i omladine. U pitanju je celodnevni edukativni događaj gde mladi ne traže posao, već prave prilike- rekla je Maja Rubin, programska direktorska ASK

Organizator, Asocijacija za afirmaciju kulture (ASK), festival je osmislio kao interaktivni vodič kroz svet zapošljavanja, namenjen mladima od 18 do 30 godina, bez obzira na to da li još studiraju, završavaju fakultet ili su u potrazi za prvim poslom. Ideja je da se učesnicima omogući da na jednom mestu nauče kako da se predstave, kako da razumeju očekivanja poslodavaca i kako da izgrade profesionalni identitet koji se ističe.

Program festivala, koji traje od 10 do 18 časova, organizovan je kroz četiri tematske celine. Dan počinje druženjem učesnika sa HR menadžerima, nakon čega sledi radionica „Digital Me Workshop“ posvećena unapređenju LinkedIn profila i izgradnji digitalnog identiteta.

Centralni deo programa je timski izazov „Career Adventure Game“, koji verno prikazuje situacije iz stvarnog procesa selekcije kandidata. Posle pauze u „Career Café“ zoni, učesnici ulaze u „Career Design Studio“ – praktičnu sesiju u kojoj definišu svoje karijerne ciljeve i naredne profesionalne korake.

Za kraj dana predviđeno je takmičenje „Pitch me if you can“, gde učesnici imaju 60 sekundi da predstave sebe i svoje veštine pred HR žirijem.

Tokom celog festivala biće otvoren LinkedIn Photo Corner za profesionalne fotografije, kao i posebna networking zona namenjena povezivanju sa vršnjacima i HR stručnjacima.

Organizatori poručuju da je festival namenjen svima koji žele da se spreme za tržište rada — kroz praktične radionice, timske izazove i direktan kontakt sa HR stručnjacima. Uz to, najavljuju i da je događaj uvod u širi edukativni program koji ASK Centar pokreće uskoro.

Mladi koji žele da učestvuju mogu se prijaviti odmah na linku , jer je broj mesta ograničen. Career Adventure Festival održaće se 30. novembra u ASK Centru, od 10 do 18 časova.

(Pančevac)