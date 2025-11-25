Prosečne zarade u Srbiji: Najnoviji podaci za septembar 2025.

Prosečna bruto zarada obračunata u septembru 2025. godine iznosila je 150.947 dinara, dok je prosečna neto zarada bez poreza i doprinosa, iznosila 109.147 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Rast bruto zarada u periodu januar-septembar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,2 odsto nominalno, odnosno 6,6 odsto realno, dok je prosečna zarada veća za 11,1 odsto nominalno, odnosno za 6,5 odsto realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za septembar 2025. godine nominalno je veća za 13,7 odsto, a realno za 10,5 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 13,6 odsto, odnosno za 10,4 odsto realno.

Medijalna neto zarada za septembar 2025. godine iznosila je 85.267 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

