Poreski kalendar za decembar: Prvi važan datum već prvog dana u mesecu

Poslednji mesec 2025. godine prema kalendaru Poreske uprave ima pet važnih datuma, do kojih je potrebno ispuniti obaveze prema državi kako bi se izbeglo plaćanje zatezne kamate.

Prvi u nizu rokova stiže već 1. decembra, kada je potrebno podneti poresku prijavu na obrascu PPP-PD za neisplaćene zarade za oktobar, uz uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu. Ovaj datum označava početak decembarskog ciklusa u kome se, kroz nekoliko rokova, regulišu obaveze za prethodni mesec.

Nekoliko dana kasnije, 5. decembra, izvođači zabavnih sadržaja treba da dostave neophodnu dokumentaciju. Pre svega se šalje obrazac OZU sa podacima o ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih sadržaja za prethodni mesec.

Istog dana se dostavlja i izveštaj na obrascu IOSI o izvršenoj obavezi zapošljavanja osoba sa invaliditetom za novembar, kao i uplata sredstava po tom osnovu.

Sredina meseca donosi nove finansijske i administrativne obaveze. Osiguravajuće kuće i druga pravna lica dužna su da podnesu poresku prijavu na premije neživotnih osiguranja na obrascu PP-PPNO i izmire porez za premije neživotnih osiguranja ostvarenih u novembru do 10. decembra. Takođe do ovog roka poreski dužnici iz člana 10. Zakona o PDV-u podnose redovnu PPPDV prijavu i plaćaju PDV za novembar.

Najobimniji datum je 15. decembar, kada na naplatu stiže niz obaveza koje se odnose na preduzetnike, pravna lica, osnivače privrednih društava, kao i specifične kategorije osiguranika. Do tog datuma vrši se plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za novembar, kao i akontacije doprinosa za istu delatnost. Takođe do 15. decembra preduzetnici i preduzetnici poljoprivrednici treba da podnesu obaveštenje o tome da li se u 2026. opredeljuju za isplatu lične zarade ili od nje odustaju.

Slede uplate doprinosa za sveštenike i verske službenike, kao i za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i strane penzionere za novembar. Osnivači i članovi privrednih društava moraju da podnesu obrazac PP OD-O za obračunate doprinose za obavezno socijalno osiguranje i izmire obaveze po istoj osnovi, do polovine decembra.

Istog dana se podnosi i redovna prijava za PDV na obrascu PPPDV, ali i obrazac PID PDV 1 za novembar ukoliko je ispunjen jedan od uslova za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu. Pravna lica moraju da uplate akontaciju poreza na dobit za novembar.

Do 15. decembra se uplaćuje obračunata akciza za period od 16. do 30. novembra. Toga dana podnosi se i poreska prijava za obračun akcize za ceo novembar na obrascu PP OA, kao i posebna prijava PP OAEL za akcizu na električnu energiju za krajnju potrošnju, uz obavezu plaćanja.

Kraj godine donosi poslednje ovogodišnje obaveze. Do 31. decembra prema poreskom kalendaru potrebno je podneti poreske prijave PPP-PD sa uplatom doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu osnovicu za neisplaćene zarade za novembar.

Istog dana uplaćuje se i obračunata akciza za period od 1. do 15. decembra.

