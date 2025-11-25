Prvi pacijent iz Srbije stigao u Moskvu gde će primiti novu vakcinu protiv raka

Prvi pacijent iz Srbije koji je oboleo od malignog malinoma trebalo bi da narednih dana primi tek odobrenu rusku personalizovanu mRNA vakcinu protiv raka, potvrdio je profesor dr Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu i dodao da je pacijent već otputovao u Moskvu.

„Reč je o revolucionarnoj, potpuno personalizovanoj mRNA vakcini koja se izrađuje za svakog pacijenta pojedinačno. Proces započinje analizom uzorka tumorskog tkiva, a zatim se, uz pomoć naprednih algoritama veštačke inteligencije, generišu specifični imunološki ciljevi koji se potom ugrađuju u vakcinu“, rekao je Jakovljević, prenele su Novosti.

On je dodao da terapija podrazumeva deset doza koje se daju na svake dve nedelje tokom pet meseci.

„Cilj je snažna aktivacija imunog sistema kako bi efikasno prepoznao i uništavao maligne ćelije“, objasnio je doktor.

On je istakao da su kriterijumi za ulazak pacijenata u taj program „izuzetno strogi“.

„Neophodno je da su završeni svi standardni oblici terapije, uključujući imunoterapiju, kako bi osoba mogla da bude kandidat za vakcinu“, kazao je Jakovljević.

Takođe je rekao da je Srbija među prvim zemljama čiji je pacijent upućen na tu terapiju, „što predstavlja važan korak ka pristupu najnovijim onkološkim tretmanima u svetu“.

Prve doze vakcine, pacijent će primiti u specijalizovanoj klinici u Moskvi, nakon čega će se pratiti odgovor organizma na terapiju i eventualni efekti na usporavanje ili zaustavljanje rasta tumora.

Sredinom oktobra, ruski naučnici su predstavili srpskim stručnjacima najnoviju vakcinu protiv raka.

U pitanju je državni projekat koji se realizuje pod direktnim pokroviteljstvom ruskog predsednika Vladimira Putina.

Ministarstvo zdravlja Rusije krajem prošle sedmice izdalo je odobrenja za kliničku upotrebu dva pojedinačna biotehnološka leka protiv raka – terapeutske vakcine zasnovane na iRNK i peptidne vakcine.

Ruski ministar zdravlja Mihail Muraško rekao je da je to tek početak primene inovativnog pristupa lečenju, tako da naučnici tek treba da procene efikasnost i bezbednost tretmana.

(Tanjug)