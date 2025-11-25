Obeleženo 107 godina prisajedinjenja Banata, Bačke i Baranje Kraljevini Srbiji

Povodom 25. novembra, Dana prisajedinjenja Banata, Bačke i Baranje Kraljevini Srbiji zamenik gradonačelnika Novog Sada Đurađ Jakšić, predsednica Skupštine Grada Dina Vučinić, predstavnici Vojske Srbije, delegacije Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine i Udruženja potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine – Novi Sad, položili su vence na spomen-obeležje na Trgu slobode, na zgradi u kojoj je 1918. godine istorijska Velika narodna skupština donela odluku o prisajedinjenju. Vence su položili i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić.

– Danas obeležavamo 107 godina od jednog od najznačajnijih datuma naše novije istorije. Sećamo se Velike narodne skupštine 1918. godine, u kojoj je 757 poslanika stalo u jedan glas i jednu odluku, dokazujući da je ideja slobode i pripadnosti Srbiji bila zajednička, plemenita i duboko utemeljena u ravnopravnosti i poštovanju. Sećamo se i duge borbe koja je tom danu prethodila. Sećamo se puta koji su svojim delom i vizijom utabali Svetozar Miletić, Ujedinjena omladina, Mihailo Polit Desančić, Jaša Tomić i čitave generacije koje su čuvale ideju slobodarskog duha našeg naroda. Podsećamo se da sloboda nije data, nego osvojena i da je naša obaveza da je čuvamo. Zato danas, kada prizivamo uspomenu na naše pretke, mi pre svega slavimo njihovu hrabrost i vrednosti koje su nam zaveštali. Pogled u budućnost uvek nas vraća na Novosadsku skupštinu 1918. godine, jer nas upravo taj dan uči da kada stanemo zajedno, istorija ume da stane uz nas – poručio je Jakšić.

Predsednica Skupštine Grada Novog Sada Dina Vučinić istakla je da ovaj datum podseća na značaj jedinstva i odgovornosti prema prošlosti, ali i na potrebu da očuvamo vrednosti koje su obeležile našu istoriju.

– Ovaj dan podseća na snagu jedinstva i odgovornosti prema našoj prošlosti. Važno je da se sećamo istorijskih trenutaka koji su oblikovali naš narod i da vrednosti slobode, poštovanja i zajedništva ostanu temelj na kojem počivamo i koje čuvamo – poručila je Vučinić.

