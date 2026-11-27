Petak, 27. novembar, donosi spoj pojačane intuicije i racionalnog razmišljanja jer Mesec boravi u znaku Raka i pravi skladan trigon sa Merkurom u Škorpiji. Dok Sunce u Strelcu budi želju za širinom i istinom, večernji kvadrat Meseca i Venere u Vagi podseća nas da ne donosimo ishitrene emotivne zaključke zbog prolaznog neraspoloženja.

Ovan

Zdravlje. Pripazite na osetljiv stomak i izbegavajte tešku hranu u večernjim satima.

Posao. Moguća je iznenadna promena dogovora ili novi zahtev, pa prvo proverite sve činjenice pre nego što reagujete.

Ljubav. Razgovor o zajedničkim planovima koje ste odlagali donosi jasnoću, dok slobodne Ovnove očekuje zanimljivo poznanstvo preko posla.

Savet. Saslušajte savet iskusnije osobe pre donošenja konačne odluke.

Bik

Zdravlje. Osećate stabilnost, ali vam prija mirnije veče bez previše buke i obaveza.

Posao. Odličan je trenutak za pregovore, pisanje važnih poruka i završavanje administrativnih poslova.

Ljubav. Trigon Meseca i Merkura olakšava iskrenu komunikaciju sa partnerom i stavlja tačku na osećaj usamljenosti.

Savet. Ne žurite sa reakcijama ako uveče osetite blagu nervozu ili nesigurnost.

Blizanci

Zdravlje. Pronađite vreme za tišinu i odmorite se od ekrana i društvenih mreža.

Posao. Fokus je na finansijama i praktičnim rešenjima; jedna brza razmena informacija donosi vam korisnu ideju.

Ljubav. Važno je da zaista saslušate drugu stranu umesto da samo branite svoj stav.

Savet. Ne trošite energiju na sitne nesporazume koji će do sutra već biti zaboravljeni.

Rak

Zdravlje. Emocije direktno utiču na vaše raspoloženje, pa sebi obezbedite dovoljno sna i opuštanja u kućnom ambijentu.

Posao. Mesec u vašem znaku pojačava intuiciju i pomaže vam da jasno formulišete ono što želite da predložite saradnicima.

Ljubav. Potreba za nežnošću je naglašena, ali večernji sati mogu doneti preosetljivost na svaku partnerovu reč.

Savet. Usporite pre nego što neodgovorenu poruku protumačite na pogrešan način.

Lav

Zdravlje. Potrebno vam je više odmora i povlačenja iz gužve kako biste sačuvali unutrašnji mir.

Posao. Najbolje rezultate postižete radom u tišini i pripremom planova za narednu nedelju.

Ljubav. Duboka razmišljanja o prošlosti pomažu vam da shvatite šta zaista želite u emotivnom odnosu.

Savet. Ne opterećujte se time šta drugi misle ili rade; fokusirajte se na sopstveni mir.

Devica

Zdravlje. Odlična mentalna bistrina, ali ne zaboravite na fizičko istezanje posle napornog dana.

Posao. Mars u vašem znaku daje vam jaku pokretačku energiju za rešavanje zaostalih obaveza.

Ljubav. Prijateljski razgovor ili neočekivana poruka donose toplinu i razbijaju osećaj distance.

Savet. Budite otvoreni za saradnju, ali zadržite zdravu dozu opreza prema ljudima koje tek upoznajete.

Vaga

Zdravlje. Prijaju vam umerena fizička aktivnost i trenuci posvećeni estetici ili opuštanju.

Posao. Primećeni ste više nego obično i lako privlačite pažnju okoline, pa vodite računa o detaljima koje delite sa drugima.

Ljubav. Venera u vašem znaku donosi šarm, ali večernji aspekt sa Mesecom traži strpljenje u komunikaciji sa partnerom.

Savet. Ne menjajte svoje stavove samo da biste se uklopili u tuđa očekivanja.

Škorpija

Zdravlje. Vitalnost je u porastu, a lagani sport ili šetnja pomoći će vam da izbacite višak napetosti.

Posao. Merkur u vašem znaku u trigonu sa Mesecom čini ovaj dan idealnim za važne dogovore, učenje i isticanje vaših zasluga.

Ljubav. Otvoren i smiren razgovor donosi dublje razumevanje i zbližavanje sa voljenom osobom.

Savet. Iskoristite jasnoću misli da izgovorite ono što ste dugo odlagali.

Strelac

Zdravlje. Obratite pažnju na signale koje vam telo šalje i ne forsirajte se preko granica izdržljivosti.

Posao. Sunce u vašem znaku podstiče vas na istraživanje, planiranje i rešavanje pitanja vezanih za finansije ili papirologiju.

Ljubav. Potrebna vam je dublja emotivna povezanost, a iskrenost sada otvara vrata poverenju.

Savet. Oslonite se na krug proverenih prijatelja ako vam zatreba podrška ili savet.

Jarac

Zdravlje. Moguća je blaga napetost zbog nagomilanih obaveza, pa veče posvetite potpunom odmoru.

Posao. Fokus je na partnerskim odnosima i pregovorima; strpljiv pristup donosi najbolje rezultate.

Ljubav. Razgovor sa partnerom protiče lakše ako emocije izrazite smireno, bez povlačenja u sebe.

Savet. Prihvatite pomoć bliskih ljudi i ne pokušavajte sve da iznesete sami.

Vodolija

Zdravlje. Posvetite pažnju kvalitetu sna i urednijem ritmu ishrane tokom radnog dana.

Posao. Dobra organizacija svakodnevnih zadataka omogućava vam da završite nedelju bez stresa.

Ljubav. Male, praktične gestove pažnje partner danas ceni mnogo više od velikih reči.

Savet. Imajte više poverenja u sopstvene procene i ne preispitujte svaku odluku.

Ribe

Zdravlje. Prijaju vam kreativne aktivnosti i mirna atmosfera koja smiruje um.

Posao. Kreativnost i intuicija su vam saveznici u pronalaženju neobičnih rešenja za stare izazove.

Ljubav. Lep dan za romantiku i nežnost, uz savet da uveče ne pridajete preveliki značaj sitnim nesporazumima.

Savet. Uvedite jasniju strukturu u svoje planove kako biste lakše ostvarili zamisli.

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