Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsili su I. A. (27) iz Pančeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Istovremeno, protiv njegovog sugrađanina V. K. (27) podneta je krivična пријава u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Pretres stana i zaplena

Kako je saopštila policija, pripadnici kriminalističke policije su prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje je koristio osumnjičeni I. A. pronašli oko 18 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i vagicu za precizno merenje sa tragovima ove materije.

Pored toga, policijski službenici su kod V. K. pronašli oko 1,2 grama biljne materije nalik na marihuanu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, osumnjičenom I. A. (1999) određeno je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

(Pančevac)