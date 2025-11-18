Kineski horoskop: Kako će 2026. godina Konja promeniti živote svih znakova horoskopa
Simbol nadolazeće 2026. godine, prema kineskom kalendaru, biće Crveni vatreni konj. Ovaj znak horoskopa poznat je ne samo po svojoj brzini i energiji, već i po odlučnosti, kao i težnji ka slobodi i nezavisnosti. Veruje se da godina kojom upravlja Konj može da donese bogatstvo događaja i pruži visok emotivni naboj, povoljan za mnoge plodne početke.
Godina Crvenog vatrenog konja obično se povezuje s vremenom brzih promena, hrabrih odluka i svetlih događaja. Period velikih prilika mnogo obećava onima koji su spremni da deluju aktivno i preuzimaju inicijativu.
PACOV
1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.
Energetski ton godine: brze promene, nove prilike, moguće stresne situacije.
Saveti: budite fleksibilni, ne opirite se promenama, delujte smireno i promišljeno.
BIVO
1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.
Energetski ton godine: godina može da bude napeta, konflikti mogu da nastanu na poslu ili kod kuće.
Saveti: budite strpljivi, planirajte korake, ne forsirajte događaje.
TIGAR
1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.
Energetski ton godine: visoka aktivnost, napredovanje, rast lične snage.
Saveti: koristite energiju za karijerni napredak, ali kontrolišite emocije.
ZEC
1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.
Energetski ton godine: stres i nepredvidivi događaji, emotivno opterećenje.
Saveti: brinite o sebi, okružite se podrškom, izbegavajte konflikte.
ZMAJ
1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.
Energetski ton godine: sreća, energija i prilike za rast, ali moguća preterana impulsivnost.
Saveti: rizikujte promišljeno, planirajte akcije, koristite harizmu i uticaj.
ZMIJA
1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.
Energetski ton godine: može da bude dinamično, brzi događaji u privatnom i poslovnom životu.
Saveti: ostanite pribrani, delujte strateški, ne podležite panici.
KONJ
1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.
Energetski ton godine: ovo je vaša godina, spremite se za snažnu energiju, strast i novi uspeh.
Saveti: koristite svoju energiju, ali izbegavajte nepromišljene postupke i konflikte.
KOZA
1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.
Energetski ton godine: nestabilnost, emotivne oscilacije, moguća razočaranja.
Saveti: održavajte unutrašnju ravnotežu, verujte intuiciji, ne žurite s odlukama.
MAJMUN
1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.
Energetski ton godine: prilika za snalažljivost, inicijativu, brze promene.
Saveti: delujte fleksibilno, izbegavajte brzoplete odluke, fokusirajte se na ličnu korist i razvoj.
PETAO
1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.
Energetski ton godine: teškoće s organizacijom, mnogo sitnih prepreka.
Saveti: planirajte unapred, izbegavajte konflikte, budite strpljivi.
PAS
1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.
Energetski ton godine: stabilnost, ali moguća emotivna iskustva.
Saveti: oslonite se na bliske ljude, ostanite verni svojim vrednostima, izbegavajte brzoplete odluke.
SVINJA
1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.
Energetski ton godine: promene, susreti, nove prilike.
Saveti: otvorite se novom, ali filtrirajte uticaje ljudi, održavajte ravnotežu između rizika i sigurnosti.
Pre nego što se uključite u aktivnosti godine, korisno je da se oslobodite starog – završite nefunkcionalne odnose, pokušajte da zatvorite teške projekte i dugove. Zapišite šta vas iz prošlosti „vuče“ unazad. To mogu da budu strahovi, obaveze ili osećaj krivice.
