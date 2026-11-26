IZAŠAO „PANČEVAC”: Na trafike po lokalni list!
21:04
26.11.2026
Drugo, centralno veče, 14. Međunarodnog festivala humora i satire pod nazivom „Velika žaoka” biće održano u petak, 27. novembra, s početkom u 19 sati u lokalnom Domu omladine.
Tom prilikom, u organizaciji kačarevačkog Doma kulture, biće upriličeno i svečano otvaranje festivala, kao i nastupi poznatih aforističara.
Te večeri predstaviće se Goran Mrakić, pesnik, autor priča i aforističar (Temišvar, Rumunija), Stanislav Tomić, satiričar i profesor filozofije (Zvornik, BIH), Iskra Peneva, makedonsko-srpska književnica i predsednica Udruženja „Makedonijum” (Beograd).
Nastupiće i Pančevci Galina Lazić Vuksanović, pesnikinja i aforističarka, Senka Pavlović, autorka priča i Aleksandar Čotrić, aforističar i autor priča, koji je i selektor ovog festivala.
Spcijalni gost biće beogradski pisac Vanja Bulić.
(Pančevac/J. Filipović)
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