Drugo, centralno veče, 14. Međunarodnog festivala humora i satire pod nazivom „Velika žaoka” biće održano u petak, 27. novembra, s početkom u 19 sati u lokalnom Domu omladine.

Tom prilikom, u organizaciji kačarevačkog Doma kulture, biće upriličeno i svečano otvaranje festivala, kao i nastupi poznatih aforističara.

Te večeri predstaviće se Goran Mrakić, pesnik, autor priča i aforističar (Temišvar, Rumunija), Stanislav Tomić, satiričar i profesor filozofije (Zvornik, BIH), Iskra Peneva, makedonsko-srpska književnica i predsednica Udruženja „Makedonijum” (Beograd).

Nastupiće i Pančevci Galina Lazić Vuksanović, pesnikinja i aforističarka, Senka Pavlović, autorka priča i Aleksandar Čotrić, aforističar i autor priča, koji je i selektor ovog festivala.

Spcijalni gost biće beogradski pisac Vanja Bulić.

(Pančevac/J. Filipović)

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