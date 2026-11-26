Savremene terapije menjaju lečenje muških karcinoma u Srbiji
13:49
26.11.2026
U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom i preporukom resornog ministarstva, kao i mišljenjem Zavoda za javno zdravlje, na vanrednom sastanku stručnog tima Ustanove održanom 25. novembra doneta je odluka da se posete korisnicima ustanove Gerontološki centar Pančevo odvijaju u sledećim terminima: od 11 do 13 časova i od 17 do 19 časova.
„Najljubaznije molimo posetioce da poštuju vreme kada se korisnici neguju (presvlače) i izađu iz sobe ako zateknu takvu situaciju“, navode na sajtu centra.
(Gerontološki centar Pančevo)
13:49
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Mladi takmičari Plivačkog kluba „Olimp“ iz Pančeva osvojili su devet medalja na Otvorenom prvenstvu Vojvodine, koje je održano u Bačkoj Topoli i u Subotici.
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