U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom i preporukom resornog ministarstva, kao i mišljenjem Zavoda za javno zdravlje, na vanrednom sastanku stručnog tima Ustanove održanom 25. novembra doneta je odluka da se posete korisnicima ustanove Gerontološki centar Pančevo odvijaju u sledećim terminima: od 11 do 13 časova i od 17 do 19 časova.

„Najljubaznije molimo posetioce da poštuju vreme kada se korisnici neguju (presvlače) i izađu iz sobe ako zateknu takvu situaciju“, navode na sajtu centra.

(Gerontološki centar Pančevo)