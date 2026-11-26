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Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 27. novembra je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: nikotin je tihi ubica, milion je razloga za ostavljanje cigareta; brojne nacionalne zajednice su bogatstvo Pančeva – bili smo u Kačarevu; planinari su u svojoj Deliblatskoj peščari posle letošnjih požara…

„Pančevac” piše o tome kako razmišlja poznati pančevački muzičar Zoran Ilić, rokovima za izbor Vlade Republike Srbije, da li treba ograničavati vreme koje deca provode na internetu… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Posle objavljivanja rezultata izbora za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije, brojne građanke i brojni građani mislili su da se po automatizmu politička mapa na svim nivoima vlasti u našoj zemlji menja, odnosno da će i u lokalne samouprave doći nova vlast. Važeći zakoni kažu da su mehanizmi potpuno drugačiji. Istovremeno, mnogi mešaju nadležnosti lokalne, pokrajinske i republičke vlasti. Stoga, želja nam je da pokušamo da validnim informacijama razjasnimo nedoumice građanstva.

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(„Pančevac” / S. T.)

Akcije dobrovoljnog davanja krvi: Pančevci pokazali humanost