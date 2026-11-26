Drugi osnovni sud u Beogradu saopštio je danas da je odredio je pritvor do 30 dana glavnom uredniku televizije Informer Draganu J. Vučićeviću.

Pritvor mu je određen jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivična dela, saopšteno je iz tog suda.

Protiv tog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Drugog osnovnog suda u Beogradu u roku od tri dana od dana prijema rešenja.

Vučićević je danas saslušan i pred tužilaštvom je izneo odbranu, a kako su rekli njegovi branioci, negirao je krivicu.

Njegovi branioci su tražili da mu se ukine zadržavanje, a tužilaštvo da mu sud odredi pritvor.

Na teret mu je stavljeno izvršenje krivičnog dela izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i krivično delo ometanje pravde.

Vučićević je priveden juče u blizini zgrade televizije Informer i odveden je u Policijsku stanicu Voždovac, gde mu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Skupovi podrške Vučićeviću održani su danas ispred Palate pravde, a juče ispred Policijske stanice Voždovac.

(Tanjug)