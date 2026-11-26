IZAŠAO „PANČEVAC”: Na trafike po lokalni list!
21:04
26.11.2026
Učenici osmog razreda iz Samoša posetili su danas Gimnaziju „Mihajlo Pupin“ u Kovačici, gde su imali priliku da se bliže upoznaju sa radom ove srednje škole i uslovima školovanja.
Tokom posete, budući srednjoškolci su razgovarali sa profesorima, obišli učionice i iz prve ruke osetili kako izgleda jedan školski dan u gimnaziji.
Iz ove obrazovne ustanove poručuju da se nadaju da je druženje omogućilo osmacima da otkriju nešto novo, steknu lepe utiske i možda prepoznaju Gimnaziju „Mihajlo Pupin“ kao pravo mesto za nastavak svog obrazovanja.
(Pančevac)
21:04
26.11.2026
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26.11.2026
21:04
26.11.2026
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26.11.2026
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26.11.2026