Učenici osmog razreda iz Samoša posetili su danas Gimnaziju „Mihajlo Pupin“ u Kovačici, gde su imali priliku da se bliže upoznaju sa radom ove srednje škole i uslovima školovanja.

Tokom posete, budući srednjoškolci su razgovarali sa profesorima, obišli učionice i iz prve ruke osetili kako izgleda jedan školski dan u gimnaziji.

Iz ove obrazovne ustanove poručuju da se nadaju da je druženje omogućilo osmacima da otkriju nešto novo, steknu lepe utiske i možda prepoznaju Gimnaziju „Mihajlo Pupin“ kao pravo mesto za nastavak svog obrazovanja.

(Pančevac)