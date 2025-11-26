Sijarto: Srbija uvek može računati na Mađarsku, pomoći ćemo da ima stabilno snabdevanje energijom

Srbija uvek može računati na Mađarsku, izjavio je danas u Beogradu mađarski ministar inostranih Peter Sijarto i poručio da će njegova zemlja pomoći da Srbija ima stabilno snabdevanje energijom.

Sve što je u našoj moći pomoći ćemo da imate stabilno snabdevanje energijom, rekao je Sijarto novinarima u Palati Srbija posle sastanka sa srpskim kolegom Markom Đurićem.

Sijarto je naglasio da je ovlašćen da danas u toku dana na satanku sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović dogovori tehničke elemente političkog dogovora na nivou dve zemlje.

On je ocenio da cenu rusko-ukrajinskog rata plaćaju evropske zemlje, koje za, po njegovom mišljenju, nemaju nikakvu odgovornost, kao što su Mađarska i Srbija.

Sijarto je kritikovao zemlje članice EU koje radije žele u Uniji Ukrajinu koja ratuje, nego Srbiju.

Đurić je izjavio da je politička usaglašenost Srbije i Mađarske na istorijskom maksimumu i poručio da Srbija, iako nije članica EU, prilaže svoj glas za okončanje rata u Ukrajini.

(Fonet)