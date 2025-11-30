Dijeta supermodela: Kako jesti kao model

Modeli su poznati po svojoj neverovatnoj fizičkoj formi, ali kako zaista izgleda dijeta supermodela?

Vaš tip tela

Vaš tip tela može uticati na način na koji različita hrana i vežbe deluju na vas. Postoje 3 glavna tipa tela: ektomorf, endomorf i mezomorf. Većina modela, posebno u visokoj modi, ima ektomorfni tip tela. To znači da, iako nešto može da funkcioniše za njih, ne mora nužno da funkcioniše za vas. Ektomorfni tip tela znači da su prirodno vitke građe i ne dobijaju lako masnoću ili mišiće. To im daje prednost kada je u pitanju stvaranje vitke, zategnute figure.

Uz to rečeno, modeli se i dalje pridržavaju prilično stroge dijete i režima vežbanja kako bi osigurali da ostanu u formi tokom cele godine za posao. Zbog svog ektomorfnog tipa tela, ne moraju da rade toliko kardio vežbi i imaju tendenciju da imaju brz metabolizam.

Hajde da detaljnije pogledamo dijetu supermodela.

Ishrana supermodela se veoma razlikuje – ne postoji utvrđena dijeta koje se obično pridržavaju. Svaki dan izgleda drugačije, ali neke stvari su uglavnom iste; modeli vole da jedu proporcionalno i vole da jedu zdravu hranu većinu vremena.

Neki modeli isključuju cele grupe namirnica, kao što su mlečni proizvodi i meso, dok drugi preferiraju po malo od svega.

Ishrana bogata proteinima osigurava da se duže osećaju sitima i pomaže im da održe mišiće. Takođe se preporučuju sledeće namirnice: Ugljeni hidrati, uključujući puno zelenog, lisnatog povrća, uključujući brokoli, karfiol, tikvice i šargarepu

Voće, uključujući jabuke, pomorandže i kruške

Zdrave masti, uključujući kokosovo ulje, avokado i maslinovo ulje

Proteini, uključujući piletinu, ćuretinu, ribu, jaja i nemasne komade mesa

Cela zrna, uključujući kinou, smeđi pirinač, kuskus i ovas

Orašasti plodovi, uključujući bademe, orahe, pistaće i indijske orahe

Seme, uključujući čia, bundevo, konopljino i laneno seme

Mahunarke, uključujući pasulj, sočivo i slanutak

Modeli takođe vole da piju puno vode kako bi ostali hidrirani.

Modeli hrane koju izbegavaju

Postoje određene namirnice koje modeli pokušavaju da izbegavaju ili da jedu umereno. To uključuje:

Alkohol

Ugljeni hidrati ili rafinisane žitarice, uključujući hleb, belu pastu, beli pirinač i tortilje

Prerađena hrana poput čipsa, čipsa, keksa i brze hrane Šećer

Skrobno povrće poput krompira, slatkog krompira, kukuruza ili graška

Voće sa visokim sadržajem šećera, uključujući ananas, mango, banane i grožđe

Vežbanje

Skoro svi modeli tvrde da redovno vežbaju, čak i ako ne uživaju u tome. Dok neki modeli tvrde da vežbaju 3 puta nedeljno, drugi kažu da vežbaju skoro svaki dan. Neki modeli su čak izjavili da su vežbali dva puta dnevno tokom priprema za velike revije i poslove modela.

Modeli obično rade sledeće vežbe: Joga

Pilates

Dizanje tegova

Trening otpora

Bare

Planinarenje

Boks

Modeli obično vežbaju sa ličnim trenerima, koji su u mogućnosti da prilagode vežbe njihovim specifičnim ciljevima i tipovima tela.

