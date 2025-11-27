Južni Banat

Prva nagrada u Leskovcu za plakat TO Opštine Kovin

17:00

27.11.2025

Podeli vest:

Foto: TO Kovin

Turistička organizacija grada Leskovca bila je domaćin 18. Izložbe suvenira i turističkih publikacija. U jedanaest kategorija, Turistička organizacija Opštine Kovin je osvojila ČETIRI nagrade, među kojima je prva za najbolji turistički plakat, prenosi RTV Pančevo.

Turistička organizacija opšitine Kovin učestvovala je ove godine po prvi put  na izložbi suvenira i turističkih publikacija, koju već 18 godina organizuje Turistička organizacija grada Leskovaca. U  više kategorija, Kovinci su uspeli da osvoje  4 nagrada, kaže Divna Kirilov, iz Turistike organizacije opštine Kovin, istakla je Divna Kirilov – Turistička organizacija opštine Kovin .

Za  razvoj i promociju  turizma na teritoriji opštine Kovin je veoma  značajno predstavljanje na ovako značajnom događaju.

Izložba je realizovana u holu Narodnog pozorišta, a pokrovitelj manifestacije bio je grad Leskovac. Nagrade su dodeljene u jedanaest kategorija, a odnose se na suvenire i propagandne materijale sa kojima Turističke organizacije na najbolji način predstavlja svoju turističku destinaciju.

(Pančevac)

Tagovi

Kovin TO Kovin. Leskovac

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.