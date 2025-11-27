Prva nagrada u Leskovcu za plakat TO Opštine Kovin

Turistička organizacija grada Leskovca bila je domaćin 18. Izložbe suvenira i turističkih publikacija. U jedanaest kategorija, Turistička organizacija Opštine Kovin je osvojila ČETIRI nagrade, među kojima je prva za najbolji turistički plakat, prenosi RTV Pančevo.

Turistička organizacija opšitine Kovin učestvovala je ove godine po prvi put na izložbi suvenira i turističkih publikacija, koju već 18 godina organizuje Turistička organizacija grada Leskovaca. U više kategorija, Kovinci su uspeli da osvoje 4 nagrada, kaže Divna Kirilov, iz Turistike organizacije opštine Kovin, istakla je Divna Kirilov – Turistička organizacija opštine Kovin .

Za razvoj i promociju turizma na teritoriji opštine Kovin je veoma značajno predstavljanje na ovako značajnom događaju.

Izložba je realizovana u holu Narodnog pozorišta, a pokrovitelj manifestacije bio je grad Leskovac. Nagrade su dodeljene u jedanaest kategorija, a odnose se na suvenire i propagandne materijale sa kojima Turističke organizacije na najbolji način predstavlja svoju turističku destinaciju.

(Pančevac)