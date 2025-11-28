Kovin: Danas dan posvećen promovisanju knjige i čitanja

U Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u Kovinu u petak biće obeležen Dan posvećen promovisanju knjige i čitanja.

U fiskulturnoj sali škole biće organizovan mini sajam – prodajna izložba knjiga, gde će učenici, roditelji, nastavnici iz drugih škola i meštani Kovina imati priliku da kupe knjige po sajamskim cenama. Sajam će biti otvoren od 10 do 14 časova.

Program će biti upotpunjen brojnim aktivnostima: čitalačkim radionicama, promocijama knjiga i časopisa za decu, kao i susretima koji će podstaći učenike da razvijaju ljubav prema čitanju.

Organizatori ističu da je cilj da ovaj dan postane praznik knjige u školi i široj zajednici, prilika da se razmene čitalačka iskustva i podseti na značaj knjige u obrazovanju i kulturi.

(Pančevac)