Vučić u Mionici: Važno da po prvi put na pametan način donesemo hrabre odluke

Danas se u Mionici održava veliki narodni skup. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se narodu sa velikog skupa koji je počeo u 17 časova intoniranjem himne.

– Dragi veterani, dragi prijatelji, hvala vam svima što ste večeras ovde. Hvala vam i večeras. Kada govorite u kraju Živojina Mišića uvek morate sa posebnim pijetetom da govorite o politici koju predstavljate o ciljevima u budućnosti i o tome što ste činili ranije. Ja verujem da danas u nelakim trenucima. Boban njih je nazvao teškim vi dobro razumete šta je politika Srbije i sa čim se suočavamo. Stanje u svetu neće biti bolje. Stanje u svetu biće sa još više antagonizama, još više sukoba, još više netrpeljivosti, problema i muka. Zato je važno da mi Srbi po prvi put u svojoj istoriji čini mi se na pametan način donesemo odluke hrabre, velike, a to je da vodimo računa o sebi, o svojoj deci, o svojoj budućnosti, o svojim pokolenjima – rekao je na početku obraćanja predsednik.

On je upozorio da pred Srbijom nije lak period, ali kaže da veruje da svi zajedno možemo da izaberemo najbolji put.

– Došao sam da govorim o lokalnim izborima, a u stvari sve me vuče da govorim o onome što je pitanje naše suštine, naših vrednosti, na kraju krajeva našeg opstanka. Kad kažem da živimo u nelaka vremena, mislim da ćemo biti izloženi još većim pritiscima, da ćemo se suočavati sa bezbroj problema. I kao što je Boban rekao, ovo nije šala. Izbori, čak i lokalni, nisu šala. Država nije igračka. Mnogi ljudi misle, pa navijam za ovu ili onu stranu, mogu da uradim šta hoću, svejedno je. Ne možete. U ovakvim vremenima moramo filigrantski da učimo poteze, da bismo sačuvali zemlju, da bismo sačuvali naše ljude i našu decu. I zato je važna ozbiljnost, odgovornost i posvećenost više nego ikada. I ovde u Mionici napisali su mi izveštaj, oni koji su radili i kažu, ‘pa svi su dolazili, jedni su nudili mržnju prema Vučiću, drugi su nudili ni sami, ne znaju šta’, a ja sam pitao šta je to što smo mi nudili. I rekao sam, okej, nije to pitanje, hoćemo li da uradimo obilaznicu od 8 kilometara, uradićemo je. Nije pitanje, hoćemo li da završimo vrtić Neven u Mionici, a završićemo.

Nije pitanje, hoćemo li u Tabanoviću, Donje Mušiću, Virovcu, Marišti, još sam nešto zaboravio, da uradimo vodosnabdevanje, konačno da cela opština ima vodu. Da, hoćemo. Nije to pitanje, ključno. Ključno pitanje i nije pitanje dali danas radimo 48 kilometara, a uradićemo još 40 kilometara lokalnih puteva. Pitanje je nešto drugo. Ključno pitanje je, hoćemo li mi uspeti da sačuvamo svoju Srbiju – rekao je Vučić.

Halom je pre početka skupa odjekivalo “Aco, Srbine”, a prisutan je i predsednik SNS Miloš Vučević.

