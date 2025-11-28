Uzdin: Počelo rušenje stare zgrada na ulazu u pijacu

U Uzdinu su započeli radovi na uklanjanju stare zgrade koja se nalazi na samom ulazu u pijacu u ovom mestu.

Mesna zajednica odlučila se da preduzme ovaj korak nakon što je objekat, zbog dotrajalosti, postao opasan za građane koji svakodnevno prolaze tim delom naselja. Do sada su uklonjeni krov i svi nestabilni delovi zgrade, što predstavlja prvu fazu radova.

Predsednik Saveta Mesne zajednice Uzdin–Putnikovo, Marčela Sekulića rekao je za RTV KOvačica da će cela zgrada biti u potpunosti srušena do proleća.

Dolaskom toplijeg vremena počeće i izgradnja novog zida koji će označavati ulaz u pijacu, a sve u okviru šireg plana modernizacije i uređenja ovog prostora. Cilj je stvaranje bezbednijeg, uređenijeg i vizuelno lepšeg ambijenta za meštane i posetioce, navodi Sekulić. Bivša pekara, koja je godinama radila u ovoj zgradi, premeštena je u adekvatan prostor bliže centru mesta. Novi prostor obezbedila je Mesna zajednica, u okviru svoje zgrade, kako bi rad pekare mogao nesmetano da se nastavi. Radovi će se odvijati tokom narednih meseci, a očekuje se da će do leta ulaz u pijacu dobiti potpuno novi izgled.

(RTV Kovačica)