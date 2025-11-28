Svečani prijem povodom Dana velikog ujedinjenja Rumunije održan u Vršcu

Konzulat Republike Rumunije priredio svečani prijem u Vršcu povodom obeležavanja najvećeg nacionalnog praznika – „Dana velikog ujedinjenja“.

Ovaj istorijski datum ima posebno mesto u rumunskoj nacionalnoj svesti i snažan je simbol jedinstva, što mu daje poseban značaj i za rumunsku zajednicu koja živi u Vršcu i Vojvodini. Svečanosti je prisustvovala gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, potpredsednik Vlade AP Vojvodine Tomislav Žigmanov, predstavnici ambasade Republike Rumunije u Beogradu, najviši predstavnici Rumunske Pravoslavne crkve, kao i članovi Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine u Srbiji. Među brojnim zvanicama koje su prisustvovale prijemu bili su i predstavnici lokalne samouprave, institucija Grada Vršca i Južnobanatskog upravnog okruga, zdravstva, privrede i udruženja, što je dodatno naglasilo važnost ovog praznika za odnose dva naroda.

Govoreći na svečanom prijemu, domaćin sinoćne svečanosti i generalni konzul Republike Rumunije u Vršcu, Anka Korfu, istakla je da je 1. decembar 1918. godine – Dan velikog ujedinjenja najznačajniji datum u istoriji rumunskog naroda, simbol nacionalne solidarnosti i vekovnog stremljenja ka stvaranju moderne, ujedinjene Rumunije. Ona je naglasila da ovaj praznik budi snažne emocije kod Rumuna širom sveta i predstavlja podsećanje na žrtvu i odlučnost generacija koje su postavile temelje savremene rumunske državnosti. U svom obraćanju, konzul Korfu posebno je istakla značaj i doprinos rumunske zajednice u Vojvodini, koja, kako je navela, „čuva svoj jezik, kulturu i duhovnost, jačajući veze sa maticom i doprinoseći razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Rumunije“.

Ona je uputila zahvalnost institucijama i vlastima u Republici Srbiji na kontinuiranoj podršci nacionalnoj zajednici Rumuna i izrazila uverenje da će ta saradnja biti nastavljena „u duhu očuvanja multietničnosti i međusobnog poštovanja“. Konzul je poručila da su jedinstvo, solidarnost i zajednička odgovornost ključni za očuvanje i razvoj rumunske zajednice u Vojvodini, ohrabrujući njene pripadnike da nastave sa negovanjem svog kulturnog i duhovnog nasleđa. Na kraju, Anka Korfu je svim pripadnicima rumunske zajednice u Srbiji uputila srdačne čestitke povodom nacionalnog praznika, poželevši „mnogo uspeha, sloge i radosti u 2026. godini“.

Sve prisutne goste, u ime Grada Vršca pozdravila je gradonačelnica Dragana Mitrović „Rumunska nacionalna zajednica u Vršcu i Južnobanatskom okrugu ima posebno mesto u našoj sredini. Ona je vekovima doprinosila kulturnom, duhovnom i društvenom razvoju ovog podneblja, a naš grad i danas predstavlja jedan od najznačajnijih stožera očuvanja rumunske tradicije, jezika i običaja. Suživot naših naroda nije samo istorijska činjenica – on je naša svakodnevica, naš zajednički put i naša zajednička vrednost. Spajaju nas kultura, jezik, vera, ali pre svega međusobno poštovanje i istrajno građenje dobrih odnosa. Upravo zahvaljujući tome, više od jednog veka čuvamo kompaktnost i bliskost dva susedna naroda, koja se ogleda u svakoj ulici, u svakom događaju i u svakoj ustanovi ovog grada. Lokalna samouprava će nastaviti da ulaže u infrastrukturu, škole, kulturne ustanove i sve one segmente života koji su od posebnog značaja za rumunsku zajednicu, posebno u selima u kojima Rumuni pretežno žive. Podržavaćemo i u buduće, sve manifestacije, festivale, bogosluženja, umetničke programe i obrazovne aktivnosti koje neguju rumunski jezik i kulturu, jer znamo da je očuvanje identiteta najbolji put ka zajedničkoj budućnosti.“ poručila je u svom obraćanju gradonačelnica Dragan Mitrović“ koja je na kraju dodala da ćemo i u godinama koje dolaze nastaviti da gradimo mostove razumevanja i da budemo primer dobrosusedstva i istinskog partnerstva.

Posebno je istaknuto da rumunska zajednica u Vršcu i Vojvodini svojim aktivnostima, kulturnim stvaralaštvom i privrženošću tradiciji doprinosi očuvanju dugogodišnjih veza dva naroda, čineći ih stabilnim i trajnim. U prijatnoj i svečanoj atmosferi, prijem je protekao u znaku prijateljstva, poštovanja i zajedničke posvećenosti vrednostima koje Srbiju i Rumuniju povezuju više od jednog veka. Svečanost je praćena nastupima vokalnih solista i gostujućeg ansambla iz Temišvara.

(Pančevac)