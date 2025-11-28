Počele prijave za osmake: Biraju treći test za završni ispit

Učenici osmog razred od ponedeljka, 1. decembra, mogu da prijave jedan od pet ponuđenih predmeta koji će polagati na trećem testu u okviru završnog ispita.

Prijave traju do 30. decembra, a vrše se u školama ili putem portala Moja srednja škola.

Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić rekao je za Tan‌jug da je moguće predmet odabrati i pisanim putem u školi, a u ponudi su predmeti biologija, geografija, istorija, fizika i hemija, a odabrani predmet će se raditi kao treći test na završnom ispitu.

„Od 19. januara do 23. januara 2026. godine učenici mogu proveriti svoj izbor na portalu Moja srednja škola ili neposredno u školi. Ukoliko se predomisle, odnosne žele da promene predmet koji će polagati na trećem testu to mogu da urade 28. i 29. januara 2025. godine“, rekao je Pašić.

Dodao je da će probni završni ispit biti održan 27. i 28. marta 2026. godine, a nakon toga, 1. i 2. aprila 2026. godine učenici će moći još jednom da promene predmet koji su prijavili za treći test i donesu konačnu odluku.

„Nakon toga, više neće biti dozvoljeno menjanje predmeta koje će učenik polagati na završnom ispitu kao treći test“, rekao je Pašić. Naveo je da će završni ispit u školskoj 2025/2026. godini biti održan 15, 16. i 17. juna 2026. godine.

„Najveći broj učenika tokom prošle godine kao treći test izabrao je da polaže geografiju (46 odsto), biologiju (31 odsto), istoriju je polagalo devet odsto, a hemiju i fiziku po sedam odsto učenika“, rekao je Pašić.

Dodao je da je otvoren i viber kanal „MOJA SREDNjA ŠKOLA – Info kanal“, na kome roditelji, kao i učenici mogu pročitati informacije i obaveštenja o polaganju završnog ispita, prijemnog ispita, kao i upisa u srednje škole.

„Više o vajber kanalu zainteresovani mogu da pročitaju na portalu Moja srednja škola“, rekao je Pašić.

(Politika)