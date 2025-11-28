Vučić sa predsednikom Konga: Naša saradnja je više od interesnih odnosa, to je odnos prijateljstva

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji od danas do 29. novembra.

Obraćanje predsednika Vučića

– Srećan sam što drugi put u Beogradu imamo u poseti predsednika Konga, čoveka koji nam uvek donosi razumevanje, poštovanje, poštovanje teritorijalnog integriteta, kao što mi pružamo Kongu na svakom mestu – naveo je na početku obraćanja Vučić.

– Uz ogromnu zahvalnost, za sve ono što su za nas učinili i u UN, da uvek mogu da računaju i na srpsku podršku – napomenuo je predsednik.

– Saradnja sa Kongom je više od interesnih odnosa, odnosi iskrenog prijateljstva, razumevanja i međusobnog poštovanja. Afrički kontinent i ljudi iz Afrike su na evropskom tlu najpopularniji u Srbiji, uvek smo imali dobra iskustva – istakao je Vučić.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Obraćanje predsednika Konga

Želim da iskažem veliku podršku srpskom narodu za sve izazove sa kojima se susreću. Predsednik drži do suvereniteta i teritorijalnog integriteta Konga, hvala mu na tome. Mi smo dotakli više tema, koje počinju sa bezbednošću i odbranom, a idu do sektora poljoprivrede. U mojoj zemlji imamo dosta mogućnosti, više sektora u kojima postoje mogućnosti – pre svega rudarski sektor – kazao je predsednik Konga i dodao da se u Beogradu oseća kao kod kuće i da će dolaziti često.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Ceremonija svečanog dočeka upriličena je ispred “Palate Srbija”, a počela je u 10.30 časova.

Predsednik Vučić je dočakao predsednika Demokratske Republike Kongo, a potom su intonirane i himne dve države.

Dvojica predsednika uputili su se u prostorije “Palate Srbija” gde si imali tet-a-tet sastanak sa početkom u 10.45 časova.

U 11.15 održan je plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Konga, predvođen predsednicima Aleksandrom Vučićem i Feliksom Antoanom Čisekedijem Čilombom.

Ceremonija razmene potpisanih bilateralnih dokumenata u prisustvu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba održava se u 12 časova.

(Pančevac)