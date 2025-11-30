Hrana koja produžava život: Vodič za namirnice protiv starenja, prema ruskim naučnicima
Starost sa sobom nosi velike izazove, te o njoj treba brinuti na vreme. Dobar san, redovno vežbanje su dobre polazne tačke, kao i kvalitetna i korisna hrana:
„Ishrana je jedan od ključnih pristupa i osnovnih ‘stubova dugovečnosti’, ističe doktor bioloških nauka Aleksej Moskalev. Nedavno su u uglednom međunarodnom naučnom časopisu objavljeni rezultati njegovog velikog istraživanja i evo šta je ekspret otkrio.
„Danas je poznato da starenje nije neki konkretan ‘kvar’ ili jedan proces u organizmu. U stvari, to je celokupan skup, sistem međusobno povezanih mehanizama. Tako, s godinama slabi zaštita DNK od oštećenja, nakupljaju se stare ćelije, razvija se hronična upala, pogoršava se mikroflora creva“, naglašava ruski stručnjak.
Istovremeno, eksperimenti na životinjama više puta su ubedljivo dokazali: određene supstance iz uobičajene hrane mogu usporiti razvoj nepovoljnih starosnih promena.
Šta su naučnici otkrili o uticaju određene hrane na starenje
Kod nestabilnosti DNK (nakupljanje oštećenja u genima) pomaže aminokiselina koja se u velikoj količini nalazi u gljivama.
Takođe, treba imati u vidi i kvercetin – koji se nalazi u luku, jabukama, bobičastom voću (brusnica, borovnica). Smanjuje broj oštećenja DNK i aktivira proteine odgovorne za njen remont.
U slučajevima nagomilavanje ćelijskih oštećenja, treba razmotriti upotrebu đumbira, sladića. Supstance kao što su spermidin koji se nalazi se u pšenici, soji, gljivama, starim sirevima, kao i resveratrol kog ima ga u ljusci crvenog grožđa, kikirikiju, orasima su takođe korisne u ovim slučajevima.
Kod narušenog rada mitohondrija pomaže urolitin A – nastaje u ljudskom crevu nakon konzumacije nara, oraha, jagoda, malina. Stimuliše selektivno čišćenje starih mitohondrija, poboljšava proizvodnju energije u ćelijama.
Takođe, trigonelin pomaže koji se nalazi u kafi i pomaže funkciju mitohondrija u mišićima i mozgu.
Hronična upala
U ovim sitacijama zingeron iz đumbira i kardamona, luteolinidin iz crnog pirinča – smanjuju aktivnost proupalnih molekula. Inulin i fruktooligosaharidi iz cikorije, crnog i belog luka – efikasno podržavaju korisnu crevnu mikrofloru. Važni su i ruzmarin, žalfija, melisa, masline, maslinovo ulje.
