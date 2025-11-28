Pančevo dobar primer sprovođenja zakona

Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Pančeva, zajedno sa načelnikom Južnobanatskog upravnog okruga Zoranom Tasićem, ugostio je danas ministarku građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandru Sofronijević u okviru priprema za organizaciju stručne pomoći i tehničke podrške građanima za podnošenje elektronskih prijava za upis imovine „Svoj na svome” koja počinje 8. decembra.

Gradonačelnik Stevanović je izrazio zadovoljstvo što je Pančevo domaćin ovom skupu i kazao da „posebnu čast predstavlja prisustvo ministarke Sofronijević, kao i direktora Republičkog geodetskog zavoda Borka Draškovića i direktora Pošte Srbije Zorana Anđelkovića”.

– Kao lokalna samouprava pružićemo punu podršku realizaciji Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis svojine na nepokretnostima, jer radimo u interesu svakog građanina. Čast mi je da u ovom trenutku budemo deo rešavanja problema koji je decenijama prisutan kako u Srbiji, tako i u Pančevu. Realizacijom ovog Zakona pokazujemo da je politika koju sprovodimo – politika brige o svakom čoveku, naš apsolutni prioritet. Grad Pančevo će od 8. decembra obezbediti podršku na više lokacija, na četiri šaltera u Uslužnom centru i u svim mesnim zajednicama u devet naseljenih mesta. Obezbedili smo stručan kadar, tehničku opremu i pravnu pomoć kako bi svaki građanin u roku od 60, odnosno 90 dana mogao da podnese prijavu i reši svoj status, bilo da je objekat neformalan, bilo da je građen sa dozvolom, ali bez upotrebne dozvole – rekao je Stevanović.

Pored grada, značajnu podršku pruža i Pošta Srbije, koja će na svim svojim punktovima omogućiti građanima da podnesu prijave. U Pančevu će biti 15 lokacija gde će sugrađani moći da dobiju punu tehničku i pravnu pomoć.

Ministarka Sofronijević je istakla da je razlog posete bio da se uveri kako se primenjuje novi zakon.

– Razlog današnje posete je da se lično uverimo kako se zakon primenjuje u praksi. Zakon nije samo slovo na papiru, zakon je život. Pančevo je primer dobre primene. Opštine i gradovi imali su dva velika zadatka, da izrade digitalni zoning plan koji mora biti završen do 8. decembra, i da se pripreme za podnošenje prijava. Želim da uputim jasnu poruku građanima: dovoljna su dva dokumenta, važeća lična karta ili pasoš, i dokaz o vlasništvu. ugovor, ostavinsko rešenje, presuda ili drugi dokument. Ne tražimo urbanističke ni tehničke uslove, samo dokaz da je objekat vaš. Ovaj zakon omogućava da konačno ono što decenijama koristite postane pravno vidljivo. Omogućava da raspolažete svojom imovinom, da je ostavite svojoj deci, da se priključite na komunalnu infrastrukturu, da uzmete kredit uz hipoteku. Zakon vraća dostojanstvo građanima, štiti porodicu i pravo na dom. Cela Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić podržali su ovaj zakon kao zakon od nacionalnog interesa. Pozivam sve građane da se prijave i time sebi omoguće sigurniju, jednostavniju i bolju budućnost – podvukla je ministarka Sofronijević.

Načelnik Južnobanatskog upravnog okruga Zoran Tasić je kazao da je obezbeđeno sve „kako bismo omogućili da i u ruralnim sredinama svakom građaninu bude dostupna podrška u realizaciji zakona”. Dodao je:

– Kao što kaže slogan zakona, budimo svoji na svome, očekujemo da će ovaj proces biti od nacionalnog značaja kako za građane, tako i za državu.

Nakon obilaska šaltera u Uslužnom centru Gradske uprave održan je radni sastanak na temu implementacije zakona, kome je prisustvovalo oko 170 predstavnika: načelnici Južnobanatskog, Severnobanatskog i Srednobanatskog okruga, gradonačelnici, predsednici opština, koordinatori, komunikatori i drugi saradnici.

(Pančevac / S. T.)

