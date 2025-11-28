IZAŠAO „PANČEVAC”: Važno, važnije, najvažnije!

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 28. novembra je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: u toku pripreme za obustavu rada Rafinerije i Petrohemije; dve i po decenije rada dirigentkinje Vere Carine sa PSCPD-om; u Zavodu „Pančevac” magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf…

„Pančevac” piše o Opovu, umeću i stilu KUD-a „Bonaz Šandor”, ekipi pančevačkih statista na filmskim setovima… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Slave Bojadžievski, direktor JP-a „Urbanizam”, govorio je za naš list o novim planovima za izgled grada.

– Donete su odluke za tri nova plana: Plan detaljne regulacije za Severnu zonu 3, Plan detaljne regulacije za kanalsku mrežu na području Kudeljarca i naselja Mladost, kao i Izmene plana generalne regulacije Celina 7. Sva planska dokumenta rade se u svrhu poboljšanja kvaliteta života ljudi koji žive ili rade na tim lokacijama. S druge strane, izradom plana stvara se mogućnost i da se Grad u budućnosti razvija, upravo planiranjem Severne zone 3, koja se nalazi na lokaciji u neposrednoj blizini postojeće severne industrijske zone.

Bojadžievski kaže da lokalne samouprave na teritoriji Južnog Banata svojim budžetima planiraju izradu planova za lokalne potrebe, koje izrađuje JP „Urbanizam”.

