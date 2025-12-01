Kulturna dešavanja

Galerija Istorijskog arhiva: Do 8. decembra otvorena izložba o sportskim klubovima

12:00

01.12.2025

 U galeriji Istorijskog arhiva u  Pančevu  do 8. decembra. otvorena je izložba „Sportski klubovi u Pančevu u međuratnom periodu“.

Posetioci mogu saznati više o istorijatu 6 pančevačkih klubova koji su postojali  između dva svetska rata a autor izložbe Kristijan Varga prikazao je i deo svoje vredne kolekcije koja broji oko  400  dresova najpoznatijih  domaćih i  svetskih fudbalera.

Malo poznati i važni  detalji iz istorijata  sportskih klubova  u Pančevu između dva svetska rata  prikazani su  na izložbi u Istorijskom arhivu. Od dokumenta u kojima se traže od tadašnje uprave grada  dozvole za registraciju klubova,igrača, izgradnju igrališta do ulaznica na utakmice.

Predstavljeno je šest sportskih klubova: najstariji Sport  klub “Banat “osnovan 1921. godine  zatim PSK, Sport klub “Vojvodina” , “Borac”  kasnije preimenovan u ” Jedinstvo” ,”Jadran” I sportski klub “Amater “  kasnije Pančevački atletski klub.

Kristijan Varga-arhivista i autor izložbe navodi „Interesantno je da u to vreme nije bilo prostorija u kojima će se okupljati uprava tih sportskih klubova. Zato je velika većina njih osnovana  u tadašnjim kafanama,restoranima,svečanim salama.Želeo sam  da prikažem kroz njihov rad i kojie su tada svečane sale, zgrade,hoteli postojali u gradu a kojih danas uglavnom više  nema.”

Ovi klubovi gradili su odnos  Pančevaca prema sportu, uglavnom prema fudbalu i atletici   u kojoj je tada bilo odličnih rezultata čak i na međunarodnim takmičenjima.

Poseban segment izložbe su fudbalski dresovi, deo bogate kolekcije Kristijana Varge.

Varga kaže „Tu su dresovi FK Dinamo koji je nastao na osnovama klubova koje smo ovde predstavili i koji slavi 80 godina postojanja. Tu su i dresovi FK Železničar koji je   u najvišem rangu takmičenja. Što se tiče inostranih  jedan od najvrednijih je Maradonin dres iz Napolija sa njegovim autogramom odnosno potpisanom fotografijom iz tog perioda.”

 

(Pančevac)

