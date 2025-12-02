Šah sredom obavezna aktivnost mališana

U Udruženju Makedonaca "Vardar" u Kačarevu deca svake srede od 17 sati ne samo da se igraju, već uče i da misle strateški.

Prvi potezi, veliki planovi — tako izgleda svaka sreda u Kačarevu. Na radost mališana, šahovska druženja biće organizovana u prostorijama Udruženja Makedonaca „Vardar“.

„Obožavam šah i veoma dobro znam da ga igram. Nekoliko godina ga nije bilo i srećan sam što se sada vratio u Kačarevo“, kaže Dušan Stanišljević za RTV.

Cilj je da najmlađi šahisti kroz igru i interaktivan rad nauče osnovne poteze i pravila, ali i nešto mnogo važnije: kako da razviju strpljenje, logičko razmišljanje i strateški pristup.

„Bavljenje šahom je kao neki kontrast svemu što se danas dešava. Igrica, na primer, zahtevaju da se što pre odgovori, a šah zahteva da razmislimo o svakom potezu koji napravimo. Dakle, odvraća nas od svega što je nepromišljeno, brzo“, objašnjava Predrag Tomin, predsednik Šahovskog kluba „Aljehin“ iz Pančeva.

Predsednik Udruženja „Vardar“ ističe da ovim okupljanjem želi da oživi druženje u mestu i otvori vrata novim aktivnostima za najmlađe.

„U Kačarevu je bio šahovski klub, koji se izgleda ugasio. Po mom mišljenju, to je plemenita igra i zato smo odlučili da omladinu probamo malo da sklonimo sa telefona, interneta i ponudimo im nešto lepo“, istakao je Sima Najdovski, predsednik Udruženja „Vardar“ Kačarevo.

Radionice su otvorene za svu zainteresovanu decu i omladinu. Organizatori veruju da će svaka partija doneti nova prijateljstva i radost učenja.

(Pančevac/RTV/Aleksandra Masl)