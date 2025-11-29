Vlada Srbije ponovo promenila uredbu o maržama

Vlada Srbije usvojila je četvrtu izmenu uredbe o maržama, kojom se preciziraju visine marži po tipovima prodaja, a proširen je i spisak proizvoda čije marže mogu da se menjaju u odnosu na 1. avgusta ove godine.

Proizvodi kojima je moguće prilagođavanje cena jesu smrznuto voće, med i čajevi, a novina je i eksplicitno definisanje da se ograničenje marže od 20 odsto sada mora primenjivati u svakom trenutku, bez obzira da li su u pitanju redovne ili akcijske cene (tip prodaje).

Kako navodi Nedeljnik, to znači da više ne postoji mogućnost za manipulaciju osnovicom za obračun marže tokom promotivnih perioda, čime se osigurava da sniženja budu stvarna i u skladu sa proklamovanim limitima.

Dodavanjem čajeva, smrznutog voća i meda spisku namirnica za koje ne važi ograničenje fakturne cene na nivo od 1. avgusta znači da će se nihove cene ubuduće formirati slobodno.

Izmenjena uredba sada dozvoljava i veći procenat naknada za troškove održavanja hladnog lanca između trgovaca i dobavljača.

Ukupan iznos svih naknada koje trgovac na malo može da fakturiše dobavljaču koji kod trgovca ima postavljene zamrzivače sada ne može biti veći od 18 odsto od ukupnog neto iznosa na fakturama.

Za ostale dobavljače, opšti limit naknada ostaje na nivou od deset odsto, ali se ukidaju fiksni procenti za logistički rabat i kal, te se oni vezuju za iznose ugovorene na dan 1. avgust ove godine.

Takođe, uvedena je i nova zaštitna klauzula za dobavljače kako bi se sprečilo jednostrano prekidanje saradnje: brisanje proizvoda sa liste ugovorenih proizvoda ili značajno smanjenje poručenih količina sada je dozvoljeno samo uz pisanu saglasnost dobavljača.

„Značajna novina je i obaveza objavljivanja cenovnika na Portalu otvorenih podataka. Trgovci su dužni da cenovnike, koji su do sada dostavljani u Excel formatu putem mejla, sada objavljuju u mašinski čitljivom formatu csv, u skladu sa standardizovanom strukturom“, navodi Nedeljnik.

Ovi podaci biće javno dostupni od 9. decembra, a kako je najavila ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, građani će na platformi moći da biraju trgovinski lanac, kategoriju proizvoda, proizvod, brend i cenu kao i da porede cene u trgovinskim lancima.

(Pančevac/Nedeljnik)