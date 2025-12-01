Portret Kovina i Festival SRMA danas u Centru za kulturu Kovin

U Galeriji Centra za kulturu Kovin, u ponedeljak, 1. decembra u 19 časova, biće otvorena izložba fotografija „Portret Kovina“, nastalih 26. jula, na dan obeležavanja slave Kovina, Sabora Svetog arhangela Gavrila. Na otvaranju izložbe nastupiće Muzičko društvo „Kovinski bećari“.

Izložba je uvod u događaj koji nas očekuje naredne večeri, 2. decembra, takođe od 19 časova, kada će biti održan Festival tradicionalne muzike Srbije i Severne Makedonije „SRMA“. Na festivalu će nastupiti učenici Muzičke škole „Lazo Micev Rale“ iz bratske opštine Kavadaraci u Severnoj Makedoniji i polaznice škole etno pevanja u Centru za kulturu, u pratnji orkestra „Moravska tambura“. Gost festivala je etno grupa „Srma“ iz Beograda. Ulaz je slobodan.