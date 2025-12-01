Opštinsko takmičenje u pravljenju čvaraka po četvrti put u Kovačici

U Kovačici se ove godine po četvrti put organizuje opštinsko takmičenje u pravljenju čvaraka pod nazivom „Kad čvarci lepo zacvrče“. Događaj će biti održan, 7. decembra u 11.00 časova, u dvorištu Mesne zajednice u Kovačici.

Glavni pokrovitelj je Opština Kovačica. Turistička organizacija opštine Kovačica poziva sve ljubitelje tradicionalne hrane, dobrog društva i prijatne atmosfere da se prijave i okušaju u pripremi najboljih čvaraka. Prijave su u toku, a broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje je moguće izvršiti:

online: www.took.org.rs

telefonоm: 013/660-460

ličnо: ulica Masarikova 69, u Kovačici

Manifestacija obećava ukusan, zabavan i takmičarski dan za sve učesnike i posetioce.