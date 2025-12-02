Južni Banat

Novogodišnja čarolija ponovo u centru Debeljače

13:00

02.12.2025

U organizaciji Udruženja “Malo selo velikog srca” u centru Debeljače, 7. decembra, od 14 do 18 časova biće održan treći Novogodišnji vašar.

Oko 50 izlagača ponudiće svoje proizvode. Na štandovima neće izostati kolači, mekike, palačinke, langoš, kuvano vino, kao i igračke, nakit, ručni radovi i novogodišnji pokloni.

U okviru manifestacije biće organizovana i tombola sa vrednim nagradama, zahvaljujući donacijama meštana i donatora iz cele opštine.

Program će obuhvatiti i izložbu učenika OŠ „Moša Pijade“ i besplatno fotografisanje sa Deda Mrazom. Ovogodišnji vašar podržala je Opština Kovačica. U slučaju lošeg vremena, manifestacija će biti održana u velikoj sali Doma kulture „Jožef Atila“.

