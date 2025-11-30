Banatsko Novo Selo: Održan Festival koleda

Tradicionalno u Banatskom Novom Selu održava se festival koleda po nazivom ,,Colindele Neamului“. Ove godine festival se održao 29 novembra u velikoj sali Doma kulture okupljajući oko 400 učesnika iz Banatskog Novog Sela, Lokava, Ečke, Uzdina, Glogonja, Mesića, Grebenta, Nikolinaca, Vladimirovca. Grupe dece, mladih i odraslih izaći će na scenu kako bi održali tradiciju rumunskih koledarskih pesama i podelili toplu atmosferu Božića, prenošenu kroz stare pesme, nasleđene sa generacije na generaciju.

Festival je počeo sa običajem za Badnje veče u izvođenju učenika škole Žarko Zrenjanin iz Banatskog Novog Sela. U programu su učestvovali učenici osnovnih škola – horovi, ali i crkveni horovi,

Na početku se obratio pop vikar Emanuel Tapalaga Rumunske Eparhije Dacia Feliks iz Vršca, pozdravljajući sve prisutne u ime vladike Ieronima

(Pančevac/R. Đerić)