Vučić: Pobeda u sve tri opštine – Negotinu, Sečnju i Mionici

Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS-a Aleksandar Vučić rekao je na TV Pink da je Srpska napredna stranka sa partnerima u Negotinu ostvarila ubedljivu pobedu sa 69,3 odsto (11.534) dobijenih glasova, drugoplasirana je opoziciona lista sa 26,7 odsto, u mandatima 33 prema 12.

U Sečnju, navodeći rezultate sa 16 od 17 biračkih mesta, rekao je da SNS ima 60,9 odsto, SPS 4,7, opozicija 30,4 odsto.

U Mionici, naveo je da je od pregledanih 37 od 38 mesta, lista „Najbolje za Mionicu Aleksandar Vučić“ osvojila 52,6 odsto glasova, dok je na drugom mestu opoziciona lista sa 38,5 odsto.

Vučić je zahvalio građanima na ogromnoj podršci i rekao da su rezultati mnogo drugačiji u Negotinu i Mionici, iako su ti gradovi blizu Zaječara i Kosjerića.

„Pričamo o istim krajevima, a kao što vidite rezultati su dramatično različiti u našu korist. Ljudi su razumeli ko se bori za interese Srbije i šta se u Srbiji dogodilo. Naročito je ubedljiva pobeda u Negotinu i hvala Krajišnicima. Iznenađenje je pobeda u Sečnju, gde su doveli mnoge da rade najprljaviju kampanju protiv naše liste. Na stranu što smo imali naše probleme i muke, ali sam veoma srećan i zahvalan na podršci, da posle 13,5 god dobijete toliko glasova. To je izuzetan divan rezultat i hvala ljudima“, rekao je Vučić.

