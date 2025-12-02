Vučić na konferenciji “Srbija – Afrika 2025”: Događa se sudar velikih sila, a evo šta mi možemo da uradimo

Druga konferencija „Srbija – Afrika 2025: Dostojanstvo“ počela je danas u Palati Srbija u organizaciji Bezbednosno informativne agencije (BIA), a tom događaju prisustvuje i predsednik Aleksandar Vučić.

Druga konferencija “Srbija – Afrika 2025: Dostojanstvo” počela je danas u Palati Srbija, u organizaciji Bezbednosno informativne agencije (BIA), a prisustvuje i predsednik Aleksandar Vučić.

– Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim i poželim vam dobrodošlicu u Beograd, kao i sadržajan razgovor i razvojna iskustva tokom ovogodišnje konferencije Srbija-Afrika 2025. godine. Stara afrička poslovica kaže, ako se mreža pauka udruži, može da uhvati lava. Ima još jedna slična svahili poslovica, jedinstvo je snaga, a podela slabost. Nadam se dubokom i dugoročnom jedinstvu naroda Afrike i Srbije, i drugih naroda koji žele takvo jedinstvo s Afrikom. Naši odnosi utkani u zajedničku borbu za slobodu i pravdu. Danas se grade na dugoj tradiciji poverenja, ravnopravnosti i zajedničke vizije budućnosti. Mi u Africi ne vidimo samo partnere, već i braću i prijateljske narode, sa kojima delimo istoriju, ali i budućnost – rekao je Vučić na početku svog govora.

Predsednik Srbije istakao je važnu buduću ulogu Afrike, koja, po njemu, postaje centar sveta.

– Izuzetna mi je čast da vam se obratim povodom teme koja simbolizuje neraskidive veze, međusobno poštovanje i istorijsku solidarnost odnosima Republike Srbije i zemalja Afričkog kontinenta. One su rezultat kontinuiranog prijateljstva koje obstali i razvijalo se kroz promene globalnih okolnosti i političkih sistema. Napisali su mi čak dva lepa govora. A ja ću u nekoliko rečenica još pokušati da vam kažem šta mislim i šta osećam iz svoje glave u ovom važnom istorijskom trenutku i za Afrički kontinent, ali i za sve nas u Evropi. Naime, čini mi se da Afrika, sa gotovo milijardu stanovnika, postaje sve važnija i nekako centar sveta, centar oko kojeg se umrežavaju različiti interesi velikih sila, regionalnih sila, u kojima svi pokušavaju da iskoriste bogate sirovinske baze afričkih naroda i afričkih zemalja, istovremeno boreći se za prevlast u drugim delovima sveta i gledajući kako i na koji način da novim, drugačijim, sofisticiranijim metodama ponovo uspostave kolonijalne ili dovedu do nekih neokolonijalnih metoda osvajanja, slične sadržine onome što smo imali u prošlosti – kazao je Vučić.

On je zatim kazao da prijateljstvo Srbije sa afričkim zemljama nije bazirano samo na biznisu već na dubljim vrednostima koje delimo i solidarnosti.

– U skladu sa tim, ja mislim da je prijateljstvo koje Srbija gaji prema afričkim narodima nešto drugačije. Sa predsednicima mnogih od vaših zemalja sam već razgovarao i za razliku od svih drugih nisam čak i ako su mi to prijatelji, nisam čak ni želeo da razgovaram o mineralima, retkim metalima, sirovinskim bazama, ne zato što ne razumem značaj redkih metala, ne zato što ne razumem šta bi to dobro donelo Srbiji, već zato što sam želeo da pre svega razgovaramo o stvarima koje nisu isključivo biznis, već o stvarima koje su osnova i temelj našeg prijateljstva, a to je solidarnost, to je podrška i pomoć u teškim trenucima i to je poštovanje međunarodnog prava, suvereniteta i nezavisnosti svakih od vaših zemalja, a i vama smo zahvalni na poštovanju naše nezavisnosti i našeg teritorijalnog integriteta – kazao je Vučić.

On se zatim osvrnuo na kompleksnu geopolitičku situaciju i krize sa kojima se suočavaju zemlje u Africi, posebno pomenuvši Burundi.

– Istovremeno, u današnjoj eri imamo veliki globalni ekonomski sudar sila poput SAD i Narodne republike Kine, uz brzi i snažan napredak Kine, uz sukob Ukrajine između Rusije i ne bih rekao samo Ukrajine, već Ukrajine i Evropske unije jednim delom SAD, uz sve ono što čujemo poslednjih dana. Tu je i priča o mogućim preventivnim udarima protiv Ruske federacije, o sve žešćem sukobu između, srećom i dalje verbalnom, Turske i Irana i sa druge strane Izraela. U tim uslovima naša pozicija, čini mi se, malih zemalja, manje vojne i ekonomske moći mora da bude još istaknutija, još značajnija. Mi moramo da postičemo sve druge na mir i moramo da obezbedimo i sačuvamo svoje zemlje. I u Africi mora da zavlada mir. I žao mi je što je gospodin Čisekedi danas morao da govori o problemima sa kojima se suočava njegova zemlja na istoku te teritorije. Sa tim sam i te kako dobro upoznat. Sa predsednikom Čisekedijem sam pre nekoliko dana razgovarao, razgovarao sam i sa predsednikom Burundija. I nadam se da će i ti problemi biti prevaziđeni. Ali nekako uvek smo u prošlosti, mi manje bili žrtve ovih velikih, a sada su one došle do gotovo direktnog obračuna između sebe, a mi bi trebalo kao trava u bici slonova da stradamo. Ja mislim da mi zajednički moramo da radimo, da delamo, da se borimo, da podržavamo jedne druge, da čuvamo i štitimo međunarodno javno pravo, jer je to naša najveća snaga. To je ono što uvek možemo zajedno da uradimo i da budemo jedni uz druge. I naša snaga i naši glasovi zajednički nisu za potcenjivanje. I u Ujedinjenim nacijama i u svim drugim forumima, institucijama i organizacijama možemo, ako ne planine, da pomeramo. Ali brda možemo. A kada jedno brdo pomerite, pa dođe drugo, pa treće, onda su to čitavi masivi, planinski, koje zajednički možemo da pomeramo. Zato nam je potrebno jedinstvo, zato nam je potrebna vera u jedne i u druge, zato nam je potrebno da razmenjujemo studente, zato nam je potrebno da u svim oblastima društvenog života još bliže sarađujemo, zato je važna saradnja naših agencija, bezbednosnih i po pitanju organizovanog kriminala, ali i po svim drugim pitanjima, i po pitanju međusobnog snabdevanja i podrške u sofisticiranoj opremi, u nabavci onoga što je važno za rad, dobar i posvećen rad svih radnika agencije i na afričkom kontinentu i ovde kod nas – kazao je Vučić.

On je dodao da bi voleo da se gosti iz Afrike u Beogradu i Srbiji osećaju kao kod kuće

– Mi kada dođemo u bilo koju od vaših zemalja, mi se zaista tako osećamo. Ovde u ovoj zemlji nećete videti nikoga ko će popreko da vas pogleda. Mi ovde volimo Afriku. To kod nas nije poslovni odnos. Mi volimo Afriku, mi volimo Afrikance, mi se time ponosimo, mi o tome govorimo. To je u našim genima. Mi smo stvarali Pokret nesvrstanih. To je deo sveta kojem smo uvek srcem i dušom pripadali, ako ne geografski. I mnogo toga smo dobili iz Afrike. A čini mi se da smo, makar u političkoj podršci, nemalo toga i dali i pružili u pokretima koji su se borili protiv kolonijalnog odnosa, zemljama koje su se borile za svoju slobodu i to ćemo činiti i u budućnosti. Želim vam mnogo uspeha u radu, želim vam mnogo dobrih sastanaka i molim vas da prenesete moje najsrdačnije pozdrave rukovodstvima vaših zemalja. Ja verujem da ćemo mnogo toga umeti da uradimo i izgradimo na korist naših naroda i naših zemalja zajednički želim vam uspešnu konferenciju i da se vidimo i dogodine u ovo vreme. Hvala vam još jednom i srećan i uspešan rad želim. Živelo prijateljstvo Srbije, afričkih naroda i afričkih zemalja – zaključio je Vučić.

Konferenciji prisustvuju i direktor BIA Vladimir Orlić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež, kao i delegacije iz više od 40 afričkih zemalja.

Predsednik Vučić je učestvovao i na prošlogodišnjoj konferenciji, održanoj pod nazivom “Srbija – Afrika 2024: Dostojanstvo”.

Ovo je drugi put da se konferencija u organizaciji BIA održava u Beogradu, a prošle godine je okupila delegacije iz 40 afričkih država.

