Stručnjak za energetiku: Može se očekivati da će banke uskoro blokirati račune NIS-a

Stručnjak za energetiku Željko Marković kaže za RTS da se može očekivati da će banke uskoro blokirati račune NIS-a, kao i da mu u tom slučaju preti stečaj.

Kada je reč o NIS-u, poručuje da rizik od sekundarnih sankcija nikako ne sme da se dozvoli.

“Da dođe do blokade bilo koje banke ili Narodne banke Srbije, to bi bila stvarno jako teška mera i veliki, na neki način, naš poraz. Tako da može se očekivati da će uskoro banke blokirati račune NIS-a. U takvoj situaciji, NIS više nikako nije operativan”, dodaje Marković.

Ukazuje da u tom slučaju NIS-u sledi stečaj.

“Dakle, ukoliko ne može da servisira svoje obaveze, stižu dugovi za naplatu, onda se uvodi stečaj, stečajni upravnik i onda se ide na prodaju imovine”, ističe Marković.

Na pitanje koliko je ponovno pokretanje rafinerije složen i skup postupak, Marković kaže da nema informaciju koliko bi takva operacija koštala, ali da u svakom slučaju nismo u situaciji gde ćemo uspeti da za to zaradimo ili da uštedimo.

“Mi smo u situaciji gde ćemo svakako koštati, da li NIS, da li nas posredno. Ova situacija nas košta, gledamo samo kako da smanjimo te troškove”, dodaje Marković.

Kakve su sada mogućnosti

Govoreći o tome koje su onda mogućnosti koje preostaju Srbiji, Marković navodi da prva mogućnost jeste da postupimo kao što su postupile i druge zemlje, na primer Bugarska i Nemačka.

“Ali naša Vlada je odlučila da takvu meru ne koristi, jer ne želi da preuzima na silu ovo preduzeće. To bi bila mera koja bi mogla da održi i stabilnost snabdevanja i sve ostalo, odnosno da se izvučemo. Mislim i ta mera nas košta, mi preuzimanjem NIS-a sada bismo nastavili sa radom NIS-a, ali bismo posle kada se situacija sredi, završi se rat, pred međunarodnim sudovima i nekim arbitražama sigurno imali tužbe i to bi opet morali da platimo”, objašnjava Marković.

Ipak, kako kaže, ukoliko tako ne postupimo – problemi nastaju sada.

“Problem je što nastaju problemi i za privredu. Ugrožen je i rast BDP-a, to će sigurno pogoršati inflaciju”, dodaje Marković.

(RTS)