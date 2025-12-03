Mladi Kovačičanin Martin Husarik uspešan na Kupu Pančeva
Na Kupu Pančeva, održanom 29. novembra, mladi plivač iz Kovačice Martin Husarik koji nastupa za Plivački klub Dinamo, još jednom je potvrdio svoj izuzetan talenat osvojivši niz medalja u konkurenciji dečaka od 12 godina.
Martin je briljirao u više disciplina:
100 m slobodno – 1. mesto, vreme 1:06.31 – 309 bodova
100 m mešovito – 1. mesto, vreme 1:18.07 – 251 bod
100 m leđno – 1. mesto, vreme 1:15.46 – 282 boda
100 m delfin – 2. mesto, vreme 1:16.03 – 247 bodova
Osim Martina, po prvi put je na ovom takmičenju nastupio i njegov mlađi brat, Maksimilijan Husarik, koji je u kategoriji dečaka do 8 godina zabeležio zapažen debi.
Maksimilijan je u disciplini 50 m slobodno zauzeo 3. mesto, dok je u disciplinama prsnim stilom i delfinom ostvario plasman na 5. mesto. Ovogodišnji Kup Pančeva okupio je 328 plivača iz 26 klubova – 22 iz Srbije i 4 iz Bosne i Hercegovine.
(RTV Kovačica)