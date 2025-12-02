Vitman: Starčevo dobilo nov asfalt u Subotičkoj i Bečejskoj ulici

Menadžerka Grada Pančeva Maja Vitman posetila je danas radove na infrastrukturi u Stračevu.

„Nastavljamo obilazak radova po naseljenim mestima. Možemo reći da ćemo, u skladu sa planiranom dinamikom i izuzetnom posvećenošću privatnog partnera, uspeti da, i pod ovakvim vremenskim uslovima, završimo predviđeno. Zadovoljni smo što naši sugrađani u naseljenim mestima imaju osećaj pripadnosti lokalnoj samoupravi, koji gradimo godinama. Svaka Mesna zajednica nam je jednako važna. Naš cilj je da ravnomerno investiramo, jer je jedino tako pravedno, a iz godine u godinu dokazujemo tu doslednost“, rekla je Vitman.

Naseljeno mesto Starčevo, u ovom krugu radova, dobilo je nov asfalt u Subotičkoj i Bečejskoj ulici.

„Do sada smo u Starčevu uradili 14 ulica, u dužini od 6 kilometara i nastavićemo da ulažemo. Bavili smo se uređenjem trotoara i lokaliteta oko crkve, jer je to od velikog značaja za građane Starčeva. Podsetićemo se da je Starčevo prvo u mandatu ove vlasti dobilo novu pijacu, kao i da su ulaganja u Neolitsko Starčevo i radovi u muzeju Neolita od šireg značaja za istorijsko naselje celog lokaliteta. Pored rekonstruisanog parka u centru Starčeva, rađeni su i atarski putevi u dužini od 6.404 metara, a uređene su i divlje deponije. Ovim krugom radova, naseljena mesta su dobila ukupno 140 ulica, odnosno 77.365 metara asfalta, što su fantastični rezultati“, rekla je Vitman.

Prema njenim rečima, u narednim danima privode se kraju radovi u Glogonju, Banatskom Novom Selu, ali i u gradu, u delu ulice Dr Svetislava Kasapinovića (od Maksima Gorkog do Cara Lazara), kao i u delu ulice Cvijićeve na Strelištu (od Veljka Vlahovića do Bore Stankovića) i Jovana Bjelića.

„Takođe, za ovu godinu smo predvideli i završetak uređenja naselja „Zelengora“. Radove smo do sad završili u Banatskom Brestovcu, Omoljici, Kačarevu, Jabuci, Dolovu i Starčevu. Ostaju nam još bankine da uredimo. Pošto su naši sugrađani veoma agilni u postavljanju prioriteta, budžetom grada za narednu godinu, pripremamo veliki broj novih projekata i radujemo se njihovoj realizaciji“, rekla je Vitman.

(Pančevac)